Danilo interviene per prendere le distanze dal suo agente dopo il post sulla Juve: "Non lo condivido" Danilo interviene con una story sul suo account Instagram per prendere le distanze dal suo agente che aveva contestato la scelte del club di affidarsi a Tudor: "Non condivido le sue dichiarazioni e il suo commento".

A cura di Fabrizio Rinelli

L'esonero di Thiago Motta e l'annuncio ufficiale di Igor Tudor come nuovo allenatore della Juventus ha suscitato grande stupore in Serie A. Non tanto per le ragione dell'addio all'ex tecnico del Bologna quanto per le tempistiche. In tanti si aspettavano che questo accadesse subito dopo la disfatta di Firenze o addirittura dopo l'Atalanta, e invece si è andati oltre rischiando seriamente di perdere la quarta posizione. La scelta di affidarsi all'allenatore croato ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo Juventus, anche da parte di chi l'ha vissuto come esterno.

Come ad esempio Bruno Misorelli, agente di Danilo, l'ex capitano della Juventus oggi al Flamengo dopo essere stato messo alla porta a gennaio proprio da Motta e da Giuntoli. Il procuratore del brasiliano ha commentato su X la scelta dei bianconeri di puntare su Igor Tudor per sostituire Thiago Motta. Frase che è stata abbastanza forte contro il club bianconero: "Il primo sbaglio Motta, il prossimo Tudor. Non hanno imparato niente". A questo punto però Danilo è intervenuto per prendere le distanze dallo stesso Misorelli.

La story di Danilo che prende le distanze dal suo agente.

Di certo Danilo non aveva lasciato la Juventus proprio con piacere visto che era da tutti considerato il leader di quello spogliatoio. Il difensore brasiliano è intervenuto sui social con un post sul suo account Instagram in cui fa sapere il proprio pensiero. Di certo il post dell'agente Misorelli non ha lasciato indifferente il mondo del calcio italiano. "Non condivido assolutamente le dichiarazioni e i commenti del mio agente – scrive Danilo all'interno delle stories -. Non mi permetterei mai di dare consigli alla dirigenza su cosa fare".

Il post di Danilo sui social che prende le distanze dal suo agente

Danilo dunque prende completamente le distanze da Misorelli e continua: "Sono un tifoso da lontano e auguro solo il bene della Juventus". In questo modo il difensore brasiliano prende una posizione netta non restando in silenzio di fronte a quella frase del suo agente. Di certo anche l'addio di Danilo è stata un'altra operazione a dir poco incomprensibile della Juventus che con l'avallo di Thiago Motta ha salutato quasi tutti gli uomini di esperienza e spessore nello spogliatoio bianconero non con ottimi risultati.