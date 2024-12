video suggerito

Giuntoli alza la voce sulla possibile cessione di Danilo: dalla Juve al Napoli a una sola condizione Danilo al Napoli potrebbe non essere una trattativa facile per gli azzurri a gennaio. Giuntoli e la Juventus avrebbero posto delle condizioni precise per la sua cessione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notte del 27 dicembre scorso sembrava ormai fatto il trasferimento di Danilo al Napoli all'apertura del prossimo mercato di gennaio. La Juventus avrebbe infatti comunicato al difensore brasiliano la volontà di cederlo e di essere pronta ad ascoltare le offerte per un suo addio. In tal senso Danilo resta il primo obiettivo di Manna e Conte per rinforzare la difesa del Napoli a gennaio e il difensore avrebbe anche dato l'ok al trasferimento ma vorrebbe essere liberato gratis visto il contratto in scadenza nel giugno 2025 con i bianconeri.

Stando a quanto spiegato dal Corriere dello Sport però, la Vecchia Signora vuole un indennizzo dal Napoli, richiesta che però non vuole soddisfare De Laurentiis. L'edizione odierna de Il Mattino invece sottolinea come sia stato Cristiano Giuntoli in persona a inserirsi nell'affare – dato il suo ruolo all'interno della Juventus – sottolineando la ferma volontà del club bianconero di non volerlo cedere gratis. L'unica soluzione sarebbe quella che Danilo si liberi dei suoi ultimi 6 mesi di contratto firmando poi eventualmente col Napoli senza impedimenti.

Danilo in azione durante gli allenamenti della Juventus.

Una condizione che in questo momento dunque frenerebbe la trattativa che sembrava totalmente in discesa fino a qualche giorno fa. Conte e Manna hanno seguito il giocatore e lo ritengono funzionale al proprio gioco anche per via della sua duttilità in campo. Danilo può infatti giocare come difensore centrale a quattro e come braccetto a tre, ma pure come terzino destro o sinistro e all'occorrenza davanti alla difesa quando sulla panchina della Juventus sedeva Andrea Pirlo. Insomma, caratteristiche che si sposano totalmente alla filosofia di Conte.

Le possibili alternative di Danilo al Napoli in caso di addio alla Juve a gennaio

Non è chiaro dunque se l'affare andrà in porto o meno ma è chiaro che anche la Juventus sa benissimo che una cessione di Danilo al Napoli potrebbe chiaramente dare un beneficio a una diretta concorrente per la lotta al titolo o per le zone alte della classifica. Non è da escludere dunque che Danilo, visto il blocco della Juve, possa ascoltare anche altre offerte dall'estero come quella dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo il quale ha condiviso con il brasiliano proprio l'esperienza alla Juventus e che potrebbe dunque far leva sulla dirigenza saudita.