Danilo messo alla porta dalla Juventus, è sul mercato: dove potrà andare il capitano bianconero La Juventus ha comunicato la sua scelta a Danilo: il brasiliano non fa più parte dei piani della società e sarà messo sul mercato a gennaio. Può essere un’occasione per il Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Juventus ha preso la sua decisione sul futuro di Danilo: il club ha comunicato al capitano che è stato ufficialmente messo sul mercato e che è pronto ad ascoltare offerte per lui a partire da gennaio. Ci sarà la separazione definitiva, soprattutto perché per il giocatore si è acceso l'interesse di alcune squadre come il Napoli che ha incentivato i bianconeri a compiere questa scelta.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il brasiliano e il suo entourage sono stati messi subito al corrente del fatto che non rientra più nei piani della società. L'obiettivo della Juve è quello di ringiovanire la rosa e ormai Danilo è uscito anche fuori dai radar del suo allenatore che preferisce altri profili.

Danilo via dalla Juve, occasione per il Napoli

Dal mese di gennaio quindi il giocatore sarà da considerarsi sul mercato e i bianconeri sono propensi ad ascoltare qualsiasi offerta proveniente per lui. Di sicuro alla porta della Juve busserà il Napoli, dato che Conte ha già mostrato grande interesse per Danilo. Adesso non rientra più nei piani di Motta e per gli azzurri rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto perché è in scadenza di contratto (finirà a giugno 2025) e percepisce 4 milioni netti di stipendio, una cifra non impossibile.

I partenopei sono pronti a scambiare il suo cartellino con quello di Rafa Marin, ma la Juve vorrebbe ricavarci qualcosa dal punto di vista economico. Qualche offerta potrebbe arrivare anche dal Milan oppure dall'estero, dove Danilo è particolarmente apprezzato: l'Al-Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo vorrebbe puntare su di lui e in Italia sanno bene che il mercato saudita muove tantissimi soldi, proprio quelli che chiedono i bianconeri per salutare l'ormai ex capitano.