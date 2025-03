video suggerito

Come giocherà la Juventus di Tudor: moduli, idee tattiche e la probabile formazione Come giocherà la Juventus di Igor Tudor: moduli, idee tattiche e la probabile formazione del nuovo corso bianconero dopo l’esonero di Thiago Motta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus ha scelto Igor Tudor per sostituire Thiago Motta. Nelle prossime ore l'allenatore croato sarà a Torino e nelle stesse ore verrà comunicato al tecnico italo-brasiliano l'esonero: dopo le voci su un possibile avvicendamento dopo il Genoa, la dirigenza bianconera ha deciso di cambiare in questa sosta e di non aspettare oltre perché tutte le partite in programma fino alla fine del campionato saranno decisive per la qualificazione alla Champions League.

Nei giorni dopo la sconfitta di Firenze sono stati diversi i rumors intorno al nuovo allenatore della Juve, con Mancini e Tudor tra i candidati principali ma con due progetti diversi da portare avanti: l'obiettivo principale è raggiungere il quarto posto e il tecnico croato ha accettato la proposta fatta dai vertici bianconeri ma adesso c'è grande curiosità nel sapere come giocherà la Juventus di Igor Tudor.

Il croato non è alla sua prima esperienza da allenatore a Torino, visto che faceva parte dello staff di Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021: nonostante le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana quel gruppo di lavoro non vennero riconfermati.

Come giocherà la Juventus di Tudor: la probabile formazione

Dal Verona al Marsiglia fino alla Lazio, Igor Tudor si è affidato spesso al 3-4-2-1. Le squadre dell'ex difensore croato hanno sempre mostrato grande attenzione alla fase difensiva e un'attitudine importante nel recupero del pallone, con una fase di pressing e riaggressione sempre ben organizzata.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Renato Veiga; Weah, Locatelli, Thuram (McKennie), Cambiaso; Yildiz, Nico Gonzalez (Koopmeiners); Vlahovic (Kolo Muani).

Da non sottovalutare la possibilità che possa schierare un 3-5-2 molto lineare per avere due punte in campo e cercare di essere pericoloso in area avversaria dopo le difficoltà delle ultime settimane: in tal caso, però, ad essere sacrificati saranno tutti giocatori acquistati per giocare come laterali offensivi come Nico o Conceiçao, oltre ad Yildiz.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Renato Veiga; Weah, Locatelli, Thuram (McKennie), Koopmeiners, Cambiaso; Vlahovic, Kolo Muani.

Ultima ipotesi potrebbe essere quella di proseguire nel solco attuale per evitare di perdere troppi giocatori in fase offensiva: in una sorta di 4-3-3 mascherato il triangolo in mezzo al campo potrebbe essere formato da Locatelli, McKennie (Koopmeiners) e Thuram, con Vlahovic (o Kolo Muani) davanti e sugli esterni Yildiz, Nico Gonzalez o Conceiçao.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Renato Veiga, Cambiaso; Locatelli; Yildiz, McKennie, Thuram, Nico Gonzalez (Conceiçao); Vlahovic (Kolo Muani).