Il gesto di Perisic durante la festa per la Supercoppa: “Ce l’aveva con Bonucci” Mentre Bonucci deve fare i conti con il pesante striscione dei tifosi dell’Inter nei suoi confronti, spunta un video con un gesto curioso di Perisic durante i festeggiamenti per la Supercoppa.

A cura di Marco Beltrami

La sfida tra Inter e Juventus è stata ormai consegnata agli archivi. La squadra di Inzaghi ha messo in bacheca il trofeo, e quella di Allegri è tornata a casa a mani vuote facendo mea culpa, sulla disastrosa gestione degli ultimi secondi dei supplementari costati il gol vittoria di Alexis Sanchez. Un match particolare anche per chi non ha giocato, ma ha trovato comunque il modo di rendersi protagonista come Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, vittima del nervosismo per il mancato ingresso in campo tattico, si è scagliato contro il segretario generale avversario Mozzillo diventando poi oggetto di una marea di reazioni social su Twitter.

Massimiliano Allegri aveva deciso di gettarlo nella mischia proprio in extremis per guadagnare secondi preziosi e sfruttare uno specialista per i possibili calci di rigore. Le cose però sono andate storte e mentre l'Inter festeggiava il gol di Sanchez in campo, Bonucci si è ritrovato a mettere le mani addosso a Cristiano Mozzillo. Stuzzicato dall'esultanza provocatoria del segretario nerazzurro, il nazionale ha perso le staffe al punto di gridargli anche "ti ammazzo". Come è andata a finire? Nessuna squalifica e multa salata per Bonucci di 10mila euro, ma punizione con ammenda di 5mila euro anche per l'Inter in quanto Mozzillo non sarebbe dovuto essere in campo.

Tutto finito? Non proprio visto che la questione è proseguita come spesso accade sui social, dove Bonucci al contrario del gemello Chiellini (protagonista del bel gesto degli applausi ai vincitori) è stato attaccato a più riprese dai tifosi nerazzurri. Come se non bastasse è spuntato anche uno striscione dal contenuto perentorio e minaccioso nei confronti del giocatore della Juventus a Milano: "Bonucci se vuoi fare il malandrino ti aspettiamo al baretto, vile cretino". Insomma una situazione abbastanza "calda" e non solo su Twitter. Oltre agli attacchi non sono mancati anche gli sfottò con i meme su Bonnie ancora in attesa della sostituzione a bordo campo, anche dopo il fischio finale di Inter-Juventus.

In quest'ottica potrebbe rientrare anche una scena relativa ai festeggiamenti dei vincitori della Supercoppa, subito dopo la cerimonia della premiazione. Nelle immagini dei calciatori dell'Inter scatenati, si vede anche Ivan Perisic alle prese con un gesto quantomeno curioso in quella circostanza. Con lo sguardo rivolo a bordo campo, l'esterno croato con le mani riproduce il gesto che si usa di solito per chiedere la sostituzione, con un'espressione sorniona sul visto. Una situazione che è stata letta da tanti tifosi come un possibile sfottò proprio a Bonucci o alla panchina della Juventus per quel cambio mai effettuato, della discordia. Tantissimi infatti i tweet dei sostenitori nerazzurri a sostegno di questa tesi.