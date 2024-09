video suggerito

Il gesto di Danilo prima del rigore di Vlahovic in Genoa-Juve: non è la prima volta che succede Danilo esulta prima che Vlahovic segnasse il rigore per la Juventus contro il Genoa. Quello del capitano bianconero è un gesto ripetuto già in altre occasioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La doppietta di Vlahovic contro il Genoa è una grande notizia per il serbo, per la Juventus e per i tifosi bianconeri. Dopo le polemiche che hanno accompagnato l'ultima settimana a seguito della sostituzione tra primo e secondo tempo contro il Napoli, l'attaccante è tornato a segnare ridando fiducia a se stesso e a tutto l'ambiente. Una rete attesa evidentemente anche dai compagni di squadra che hanno sempre fatto leva sulle abilità del proprio bomber. Specie capitan Danilo che da vero leader ha mostrato tutta la propria fiducia in Dusan prima che calciasse il rigore.

L'esultanza di Danilo nell'immagine a sinistra di Vlahovic.

Le immagini mostrate in tv evidenziano infatti il gesto del difensore brasiliano nel momento in cui Vlahovic si appresta a calciare la palla dal dischetto. Dusan aspetta un po', fa qualche passettino e poi incrocia il mancino nell'angolo sinistro di Gollini che intuisce ma non para. È proprio dall'inizio della rincorsa di Dusan fino a quando la palla non finisce in rete che Danilo allarga le braccia anticipando l'esultanza convinto che Vlahovic quel gol lo avrebbe messo a segno. È la sicurezza del capitano che conosce a fondo il proprio attaccante forse più di tutto il resto della squadra.

Danilo contro il Friburgo nel 2023 aveva ripetuto lo stesso gesto

Danilo è il giocatore della Juve che conosce maggiormente Vlahovic rispetto alla maggioranza del gruppo, quasi tutto nuovo, che di certo non ha vissuto gli ultimi anni della Juventus con Allegri in panchina. Il brasiliano sperava che quel gol potesse arrivare consapevole che avrebbe dato enorme sicurezza e forza al numero 9 bianconero. Un gesto che Danilo aveva già fatto in precedenza proprio nel momento in cui Vlahovic si appresta a battere il rigore. Il più evidente a marzo del 2023 in occasione della sfida di Europa League in Germania contro il Friburgo.

In quell'occasione la Juvenuts riuscì a battere 2-0 i tedeschi in casa proprio grazie proprio al gol dell'attaccante serbo su calcio di rigore al minuto 45 prima del raddoppio firmato Chiesa in pieno recupero. Danilo dunque un po' come Marcus Thuram. Anche l'attaccante dell'Inter ripete spesso lo stesso gesto del brasiliano esultando e allargando le braccia prima ancora che Calhanoglu si appresti a colpire la palla dal dischetto del rigore. È la sintesi perfetta della fiducia che ogni giocatore nutre nel proprio compagno di squadra: fulcro dell'unione di un gruppo.