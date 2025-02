video suggerito

Il gesto dell'arbitro Doveri dopo aver rivisto Bove: aspettava quel momento da più di due mesi L'arbitro Daniele Doveri si ritrova faccia a faccia con Edoardo Bove nel tunnel degli spogliatoi del Franchi durante l'intervallo di Fiorentina-Inter. Il direttore di gara resta in silenzio e lascia parlare le emozioni abbracciandolo forte.

A cura di Fabrizio Rinelli

Zero parole ma solo un lungo e intenso abbraccio. Quella tra Edoardo Bove e l'arbitro Daniele Doveri di Volterra è una delle immagini più belle del recupero di Fiorentina-Inter terminato col punteggio di 3-0. Le due squadre si sono ritrovate l'una contro l'altra in campo al Franchi da quel maledetto 1 dicembre quando Bove si accosciò a terra in seguito a un malore. Un momento che nessun giocatore, tifoso, dirigente e allenatore riuscirà mai a dimenticare ma che fortunatamente ha avuto un lieto fine visto che è stato scongiurato qualsiasi pericolo per il calciatore.

In quegli attimi di angoscia, nel surreale silenzio del Franchi, le telecamere oltre ad inquadrare le facce preoccupate dei compagni di squadra di Bove e dei giocatori dell'Inter, si sono soffermate sul volto proprio dell'arbitro Doveri. Il direttore di gara era scosso, un po' come tutti, e in quegli attimi in cui i sanitari stavano prestando soccorso a Bove, si è piegato, sedendosi sulle sue ginocchia, quasi incredulo per ciò che stava accadendo. Ieri, nell'intervallo della partita, ha rivisto Bove dopo più di due mesi e ha lasciato parlare soltanto le emozioni…

Doveri e Bove dopo l'abbraccio nel tunnel degli spogliatoi.

Le telecamere di DAZN tra il primo e il secondo tempo riprendono il tunnel che dagli spogliatoi del Franchi dà accesso sul terreno di gioco. In quel momento sfilano quasi tutti i giocatori di Fiorentina e Inter pronti a riprendere la partita. Tra loro passa anche Edoardo Bove. Il centrocampista della viola si ritrova faccia a faccia con l'arbitro Doveri pronto a radunare tutti e richiamare le squadre in campo. Il direttore di gara lo vede e senza dire mezza parola gli va incontro e lo abbraccia forte, con intensità.

Il saluto tra Bove e gli assistenti di Doveri.

Doveri e gli assistenti dell'arbitro abbracciano Bove nel tunnel degli spogliatoi

Aspettava quel momento da tempo Doveri rimasto chiaramente scosso anche lui per quanto avvenuto. Rivedere Bove in piedi, sereno e sorridente davanti a lui è un sollievo, come lo è stato per tutti. Bove ricambia quell'abbraccio che poi scambia anche con i due assistenti di Doveri i quali anche loro non aspettavano altro. Il centrocampista scambia poi un saluto anche con Bastoni dell'Inter prima di tornare in panchina al fianco di Palladino per sostenere i suoi compagni di squadra che nei successivi 45 minuti rifilano tre gol alla squadra di Simone Inzaghi.