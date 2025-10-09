Calcio
Il Galatasaray vieta la Nutella a tutta la squadra: un giocatore ha chiesto di farla sparire

Il Galatasaray ha deciso di vietare la Nutella a tutta la squadra. L’iniziativa di un giocatore ha permesso al club di eliminare la nota crema spalmabile dall’alimentazione.
A cura di Fabrizio Rinelli
Il Galatasaray sta già facendo le prime prove di fuga nel campionato turco tentando di staccare già la seconda classificata, ovvero il Trabzonspor, attualmente a -5 punti dalla capolista. Il segreto della squadra allenata da Okan Buruk è chiaramente la forza del gruppo, la classe di alcuni giocatori, ma anche l'esperienza di alcuni, come Ilkay Gundogan. L'ex centrocampista del Manchester City infatti sembra essere l'uomo in più di questa squadra non solo in campo ma anche fuori. Secondo quanto raccontato da ‘343 Digital', Gundogan sarebbe stato protagonista di un episodio particolare che ha messo in evidenza la sua enorme mentalità.

Gundogan infatti sarebbe impazzito quando ha visto un grosso barattolo di Nutella negli impianti del Galatasaray, tra le cucina e la sala da pranzo pronto per essere servito ai calciatori in caso di necessità. Gundogan è noto per la sua disciplina e avrebbe detto: "Cosa ci fa qui?". Il giocatore così, senza ottenere risposta, avrebbe chiesto che il prodotto venisse rimosso, una richiesta che è stata immediatamente esaudita.

Gundogan in azione col Galatasaray.
Gundogan dimostra di non essere solo un calciatore, ma anche una persona meticolosa e disciplinata che si è guadagnata il diritto di entrare a far parte dello staff tecnico. È stato riferito che il giocatore ha persino messo in discussione il cibo servito in cucina e si è assicurato che i prodotti che avrebbero potuto influire negativamente sulle prestazioni degli atleti venissero rimossi. La decisione di Gundogan di sbarazzarsi della Nutella sarebbe stata accolta con favore anche dall'allenatore Okan Buruk e dalla sua squadra.

Tifosi del Galatasaray di notte davanti all'hotel del Liverpool: fuochi d'artificio e cori di disturbo

Si è scoperto che la leadership dell'esperto giocatore fuori dal campo ha giocato un ruolo importante nel garantire la disciplina all'interno della squadra. Un elemento di fondamentale importanza che dunque ha preferito tenere fuori dalla dieta alimentare dei calciatori un prodotto di fama mondiale come la Nutella che a quanto pare non potrà essere utilizzato in Turchia dal Galatasaray nemmeno a colazione provando a spalmarne un cucchiaino su un pezzo di pane. Insomma, per Gundogan al momento meglio evitare, poi nel futuro non si sa mai…

