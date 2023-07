Il futuro di Mbappè spoilerato in un concerto: la rivelazione di Morad, il rapper amico di Kylian Durante un concerto in Spagna, il rapper Morad ha replicato in modo singolare davanti ai cori di insulto rivolti dal pubblico nei confronti di Mbappè. Anticipando così ciò che potrebbe accadere alla stella francese, grande amico del cantante.

A cura di Alessio Pediglieri

Vai ad un concerto rap e ti ritrovi con la classica "bomba" di calciomercato. Accade durante la performance spagnola di Morad, rapper spagnolo di origini marocchine che da sempre non nasconde la sua amicizia con alcune stelle del pallone tra cui due giocatori oggi al PSG, Hakimi e Mbappè. E così, tra una canzone e l'altra, Morad ha rivelato ciò che sembrerebbe un vero e proprio spoiler sul futuro della stella francese che da tempo si dice lascerà Parigi proprio alla volta della Spagna.

"Non preoccupatevi, non preoccupatevi… perché presto lo avrete al Santiago Bernabeu", queste le parole lanciate dal palco del suo concerto nella capitale spagnola da parte del rapper Morad. Una frase che in altre occasioni sarebbe potuta rimbalzare nel vuoto ma che arrivando da una persona non a caso, che da sempre frequenta l'attaccante francese, di cui conosce evidentemente anche aspetti celati ai più è apparsa più che semplicemente rivelatoria.

E così, una semplice apparente goliardata si è ben presto trasformata in una notizia su cui si stanno interrogando le più importanti testate giornalistiche sportive di Francia e di Spagna. Anche perché le parole di Morad erano arrivate dopo che dal pubblico si era alzato un coro proprio contro Mbappè, insultato a più riprese.

La situazione attorno al futuro di Mbappè, infatti, è per così dire molto "fluida" e può evolversi da un giorno all'altro sia sul fronte parigino, con la conferma di una nuova stagione in Ligue 1, sia sul fronte spagnolo con il clamoroso e tanto chiacchierato trasferimento alle merengues di Madrid. La verità è che nessuno conosce il reale destino del giocatore che nel frattempo è finito suo malgrado anche in mezzo ad altri gossip estivi, immortalato con una ragazza mora sempre al suo fianco in vacanza.

Anche in questo caso, le voci si sono rincorse coin chi ha parlato di nuovi flirt e dame misteriose. E' bastato però approfondire il discorso per comprendere che non vi fosse nulla di così clamoroso: la mora ritratta negli ultimi giorni al fianco di Mbappè non è altro che Melissa Gateau, la sua sorellastra che fino ad oggi era poco nota da non essere stata subito identificata.

Ma dopo qualche scatto con Kylian a Miami, anche per Melissa i fari della celebrità si sono improvvisamente accesi catapultandola nel gossip del momento. Ma non è né una nuova fiamma né un amore segreto, tutto si è subito sgonfiato davanti alla banale realtà. Non così però sembra potersi ripetere di fronte alle parole di Morad sul futuro che potrebbe essere stato rivelato nel momento in cui nessuno se lo sarebbe aspettato.