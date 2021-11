Il freddo rapporto tra Messi e Sergio Ramos al PSG: “Non possiamo cancellare dieci anni di Clasicos” Dieci anni di Barcellona-Real Madrid non si possono cancellare in poco tempo. Questo è quello che traspare dal rapporto tra Lionel Messi e Sergio Ramos all’interno dello spogliatoio del Paris Saint-Germain. L’impatto dello spagnolo è stato positivo sul gruppo nonostante non abbia fatto ancora il suo esordio, mentre la Pulce passa molto tempo con i suoi compagni della nazionale argentina, con Neymar e Mbappé.

A cura di Vito Lamorte

Dopo anni di rivalità e sfide accesissime non si cancellano facilmente. Lionel Messi e Sergio Ramos sono stati protagonisti nei Clasicos dell'ultima decade tra Barcellona e Real Madrid, con il difensore spagnolo che ha cercato in tutti i modi cercava di fermare le offensive della Pulce, ma oggi la situazione è molto diversa perché i due condividono lo spogliatoio al Paris Saint-Germain. In tanti si sono chiesti in che modo i due si sarebbero rapportati dopo le battaglie campali degli ultimi dieci anni tra Culé e Blancos e, logicamente, sembra che la situazione al momento sia ancora piuttosto fredda.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Équipe, Ramos avrebbe un ottimo rapporto con il resto dei giocatori del PSG grazie al suo carisma, con la sua grande esperienza internazionale indicato come il fattore principale per creare un buon clima con i suoi compagni: nonostante il momento del suo esordio non sia ancora arrivato, intorno al club affermano che l'arrivo del calciatore spagnolo è stato positivo per la squadra anche a livello di relazioni nel gruppo ma per quanto riguarda il suo rapporto con Messi da Parigi fanno sapere che le recenti battaglie non sono state completamente dimenticate. Citando una fonte interna al spogliatoio parigino fanno sapere che "non possiamo cancellare dieci anni di Clasicos": sebbene ora i due siano compagni ci sono ancora degli strascichi di quei giorni ma la relazione è cordiale tra i due, che, però, ancora non si mostrano come grandi amici a favore di telecamere.

Le indiscrezioni sul gruppo del PSG da parte di chi segue sempre la squadra della capitale francese vengono confermate dai social, visto che il sei volte Pallone d'Oro passa molto tempo sia dentro che fuori dal campo con i suoi compagni della nazionale argentina, Leandro Paredes e Angel Di María, e con il suo amico Neymar oltre al compagno d'attacco Kylian Mbappé.

Secondo quanto riportano i media francesi, i vertici del club parigino vorrebbero che proprio Messi e Sergio Ramos diventassero i punto di riferimenti della squadra che è stata costruita per poter vincere la Champions League. Non sarà un obiettivo facile per Mauricio Pochettino, che allo stesso tempo dovrà continuare a lavorare perché la sua squadra non ha ancora mostrato un gioco all'altezza della qualità dei nomi che compongono la sua rosa.