Il fratello di Mario Gotze in terapia intensiva dopo uno scontro in campo: “Brutto trauma cranico” Il fratello del campione del mondo Mario Gotze, Felix Gotze è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale a Berlino dopo esser rimasto inerme sul terreno di gioco in seguito ad un colpo alla testa ricevuto nel corso della partita della terza divisione tedesca tra il Viktoria Berlin e il suo Kaiserslautern.

A cura di Michele Mazzeo

Felix Götze, fratello minore del campione del mondo tedesco Mario che attualmente gioca nel PSV Eindhoven, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un trauma alla testa durante la partita di terza divisione tedesca tra il Viktoria Berlino e il Kaiserslautern, club a cui è in prestito dall'Augsburg. Al 72′ di gioco, il 23enne in seguito a un violento scontro aereo un compagno di squadra è crollato sul terreno di gioco privo di sensi. Immediati i soccorsi che lo hanno messo subito in sicurezza e trasferito subito nel più vicino ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva a causa di un brutto trauma cranico.

Ad annunciarlo è stato il Kaiserslautern che tramite i propri account social ha dato i primi aggiornamenti in merito all'accaduto e alle condizioni del ragazzo: "Vorremmo ringraziarvi per i tanti auguri di guarigione che abbiamo ricevuto dal nostro ambiente, ma anche dai dipendenti e sostenitori del Viktoria Berlino. Felix Götze sta ancora ricevendo cure mediche in un ospedale di Berlino. La prima diagnosi provvisoria è di un'incrinatura del cranio. Felix è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva per ulteriori accertamenti ed esami" aveva scritto infatti il club tedesco nella serata di ieri.

Oggi sono poi arrivate notizie più rassicuranti con lo stesso Felix Götze che in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha scritto di stare bene e con il Kaiserslautern che poi nell'ultimo aggiornamento ha rivelato che le dimissioni dall'ospedale del 23enne potrebbero avvenire già nella giornata di domani: "Buone notizie: Felix Götze sta meglio secondo le circostanze. Non è più in terapia intensiva e probabilmente potrà lasciare l'ospedale domani. Auguriamo a Felix tutto il meglio e una piena e buona guarigione!" si legge infatti nell'ultimo tweet lanciato dall'account ufficiale del club teutonico.