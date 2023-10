Il forte messaggio del Norwich per la giornata mondiale della salute mentale: il video è un capolavoro Il 10 ottobre è il World Mental Health Day, la giornata mondiale della salute mentale, e per questo motivo il club inglese del Norwich ha pubblicato un video per sensibilizzare sulla tematica. Il video è un piccolo capolavoro.

A cura di Vito Lamorte

In occasione della giornata #WorldMentalHealthday il Norwich, squadra di Championship, seconda divisione inglese, ha pubblicato sui propri canali social un video per sensibilizzare sul tema della salute mentale.

I protagonisti sono due tifosi che assistono a diverse partite della loro squadra del cuore: uno è evidentemente molto triste e non stia attraversando un buon momento, mentre l'altro esulta e sorride. Più passano i secondi e più si intravedono dei segnali che fanno capire come le cose, in realtà, non siano così chiare come può sembrare.

“Alle volte può essere facile capire se qualcuno sta male, altre volte i segnali sono difficili da riconoscere. Fa’ attenzione a chi ti sta intorno": il messaggio finale è sempre più importante, ogni giorno di più che mai. Si tratta di un piccolo capolavoro da parte del club inglese, che ha trattato un argomento molto delicato in maniera semplicemente perfetta.

Il video è ben fatto ed è un modo per sensibilizzare e un invito ad informarsi sul tema, perché quando si parla di problematiche inerenti alla salute mentale c'è sempre un po' di diffidenza. In questo caso una società di calcio ha sentito la responsabilità di fare una comunicazione diversa in merito e ha parlato ad una platea diversa rispetto alla solita.

Si tratta di un tema prima era visto come una sorta di tabù, ma oggi è argomento di dibattito anche nello sport.

Cos'è la "Giornata mondiale della salute mentale"? Il World Health Mental Day si celebra il 10 ottobre con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale, combattere stigma e discriminazioni. La Giornata, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health – Federazione Mondiale della Salute Mentale – e supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Il tema della campagna 2023 è "Mental health is a universal human right” (La salute mentale è un diritto universale).