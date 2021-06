Il Foggia ha deciso di ripartire da Zdenek Zeman. Il tecnico boemo sarà il nuovo allenatore del club pugliese che ha annunciato il suo ritorno sulla panchina dei Satanelli con un tweet. Manca ancora la firma sul contratto ma l'accordo tra le parti è stato raggiunto come dimostra la foto scattata dal nuovo presidente dei rossoneri, Nicola Canonico, insieme allo stesso Zeman con in mano la sciarpa della squadra foggiana. Le parti, dopo i rumors dei giorni scorsi, si sono quindi incontrate per stabilire dettagli economici e progetto tecnico da iniziare.

A questo punto tutto sembra essere pronto per dare il via alla quarta esperienza sulla panchina del Foggia. Il club ha pubblicato un tweet con su scritto: "Ci vediamo a Foggia – Certi amori non finiscono mai". Il tecnico boemo torna sulla panchina del Foggia dopo le precedenti tre esperienze (1986-87, 1989-94 e 2010-11). È il quarto ritorno in terra pugliese per lui pronto a portare nuovamente il club in Serie B dopo il fallimento societario del 2019.

Il progetto di Canonico: ripartire da Zeman

Le parti stavano discutendo per capire se affidare a Zeman un ruolo da allenatore o anche da dirigente, ma alla fine si è deciso per dargli esclusivamente la panchina. Zeman non allena da marzo 2018 quando fu esonerato dal Pescara. L'ultima esperienza sulla panchina del Foggia risale invece alla stagione 2010-2011 quando Zeman tentò di portare, senza riuscirci, il Foggia ai playoff di Serie C.

Il nome del tecnico boemo è stato subito pronunciato dal nuovo presidente Canonico che ha voluto ripartire proprio da lui per costruire il progetto del Foggia in vista della prossima stagione. A questo punto è chiaro che non è stato trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Marco Marchionni che ha allenato la squadra fino allo scorso anno.