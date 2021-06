Zdenek Zeman al Foggia. Il tecnico boemo potrebbe fare ritorno nel club pugliese dove ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano e della stessa società foggiana. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è infatti in programma un incontro tra il tecnico e il nuovo presidente del club, Nicola Canonico, che ha in mente un progetto di rilancio della squadra, oggi in Serie C, per riportare subito il Foggia nel campionato cadetto. Quella che sembrava solo una suggestione, ora potrebbe diventare realtà.

Il contratto di Marco Marchionni, attuale allenatore del Foggia, in scadenza il prossimo 30 giugno, ma va verso il mancato prolungamento. Un assist per il nuovo patron dei Satanelli pronto ad affidare al boemo la panchina del Foggia. L'incontro tra le parti è previsto nei prossimi giorni e, oltre a stabilire i dettagli economici di un eventuale contratto da stipulare, farà luce anche sul reale progetto tecnico del nuovo presidente rossonero pronto a costruire la squadra ideale al gioco del tecnico boemo.

Zeman potrebbe quindi tornare per la quarta volta al Foggia dopo le precedenti esperienze (1986-87, 1989-94 e 2010-11) che lo hanno consacrato come uno dei tecnici più spettacolari presenti sul panorama calcistico, ‘Zemanlandia' è diventata una cultura che nel corso degli anni ha visto trionfare il Pescara di Immobile, Insigne e Verratti (oggi impegnati con la Nazionale italiana agli Europei) tornato in Serie A proprio con Zeman in panchina.

Il boemo non allena una squadra dal marzo 2018, da quando venne esonerato dallo stesso Pescara (che lo volle fortemente sperando di ripetere le gesta di qualche anno prima) dopo 28 gare del campionato di Serie B. Foggia avrebbe l'opportunità di misurarsi col palcoscenico della C, dove Zeman era stato protagonista proprio nell'ultima stagione in rossonero nel 2010-2011 quando vide sfumare l'accesso ai playoff. Lo scorso 28 aprile gli fu anche conferita la cittadinanza onoraria di Foggia.