Il finale di campionato più pazzo dell’anno: 3 squadre campioni nel recupero e la coppa sfasciata L’Anversa ha vinto il campionato belga, all’ultimo minuto dell’ultima giornata: nei minuti di recupero, il titolo è passato in mano a tre squadre diverse. Poi il gol decisivo al 94°: nell’entusiasmo irrefrenabile dei giocatori, è andato di mezzo il trofeo. Spezzato in due.

A cura di Alessio Pediglieri

Un finale di stagione pazzesco nel massimo campionato belga che si è risolto all'ultimo minuto dell'ultima giornata. A festeggiare un titolo incredibile è stato l'Anversa che dopo un'astinenza durata 66 anni, ha conquistato il suo quinto campionato in assoluto, alzando al cielo il trofeo. Per poi spaccarlo durante i festeggiamenti.

Un finale di stagione d'altri tempi per l'Anversa, in Belgio dove il club si è laureato campione, trionfando in Jupiter League, dopo aver vinto anche la Coppa del Belgio, confermandosi la migliore realtà belga del momento, non senza un finale da thrilling puro. L'ultima giornata del campionato belga ha regalato infatti uno scenario mozzafiato con una serie di capovolgimenti di verdetti al cardiopalma: solamente al 92′ si è potuto comprendere chi avrebbe vinto il trofeo negli scontri diretti in cui l'Anversa era ospite del Genk mentre il classico terzo incomodo, il Royale Union SG, crollava miseramente sotto i colpi del Brugges.

Incroci pericolosi negli ultimi 90 minuti, con ben tre squadre in lizza per il titolo e con l'Anversa a cui bastava un semplice pareggio esterno per festeggiare. Una posizione ideale ma contro il Genk non tutto è andato come previsto, anzi. Condizionato dal gol di Emmanuel Arokodare, che ha permesso al Genk di chiudere in vantaggio il primo tempo, l'Anversa si è vista sbalzato al 3° posto mentre il Royale Union e il Club Brugge pareggiavano. Poi la reazione nella ripresa, col pareggio di Kerk che valeva il titolo e quindi un ulteriore ribaltamento (e allontanamento dalla vetta) col nuovo vantaggio dei padroni di casa al 75′ grazie a Heynen.

Una corsa al titolo decisamente rocambolesca: all'88° il campione del Belgio era proprio il Genk (2-1 sull'Anversa) grazie anche al pareggio tra l'Union e il Bruges. Poi altri fuochi d'artificio: tra l'88° e il 100° minuto di recupero, l'Union subisce ben tre gol e si porta incredibilmente sotto 1-3 in casa, laureando il Genk. Tutti gli occhi erano quindi puntati sulla Cegeka Arena, dove il la squadra di casa stava compiendo una autentica impresa, fino a quando al 94° cambia ancora tutto: Toby Alderweireld si inventa un siluro da fuori area trovando il 2-2 finale e decisivo, che ha aperto alla festa dell'Anversa.

Ma l'incredibile storia del titolo 2023 per laurearsi campioni del Belgio non è certo finita così. Ovviamente, l'entusiasmo di giocatori in campo e di tifosi sulle tribune è stato incredibile, con i festeggiamenti sfrenati che hanno portato anche ad un ultimo contrattempo: nel momento del trionfo, i calciatori hanno letteralmente spezzato la coppa e hanno dovuto festeggiare mostrando ai propri tifosi il trofeo ridotto in due parti, consegnando ai posteri l'ultima fotografia di una giornata incredibile. E sotto tutti i punti di vista, indimenticabile.