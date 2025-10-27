Il figlio di Thiago Silva convocato dall’Inghilterra: Iago potrebbe non emulare il papà

Iago, il figlio di Thiago Silva che è un calciatore delle giovanili del Chelsea è stato convocato dall’Inghilterra Under 15: le regole FIFA lo permettono.

Sulle orme del padre, ma con una bandiera diversa, anzi con una nazionale. Iago Silva sta crescendo da difensore centrale nelle giovanili del Chelsea, lo stesso club che ha accolto Thiago per quattro stagioni. Ora il giovanissimo talento è stato convocato per uno stage con la Nazionale, dunque l'insegna non è quella verde-oro del Brasile, ma quella dell'Inghilterra Under 15 a richiedere la sua presenza.

Grande soddisfazione da parte dei genitori che hanno commentato su Instagram la notizia orgogliosi dei progressi del giovane talento. Il passaporto segna Rio de Janeiro come luogo di nascita, ma grazie al regolamento della FIFA potrà partecipare al training camp con i Three Lions. Un periodo di prova per affinare le sue abilità e il talento ereditato dal padre Thiago, 113 partite e 7 gol con la Selecao.

Perché l'Inghilterra può convocare Iago Silva

Nonostante le due nazioni non coincidano non c'è niente di strano. L'Inghilterra, infatti, può convocare Silva perché vive nel Paese da anni e fa parte del sistema calcistico inglese. Il brasiliano è al Chelsea dal 2020, ovvero da quando il padre ha firmato con i Blues e lui aveva 12 anni. Le regole FIFA sono chiare: se un ragazzo è residente in modo continuativo e si forma in un club nazionale, può essere invitato ai raduni giovanili anche senza passaporto locale. Una tecnica studiata dalla FA per scoprire i talenti, anche non locali, e poter agevolare il loro sviluppo senza uscire dalla Nazione.

Il futuro del figlio di Thiago Silva: Brasile o Inghilterra

La scelta di partecipare al Training Camp non condizionerà il futuro di Iago Silva, proprio come il padre potrà comunque vestire la casacca verde-oro del Brasile. Sempre seguendo le norme della FIFA, un calciatore può rappresentare un Paese a livello giovanile, ma cambiarlo da adulto, questo finché non disputa una gara ufficiale con la nazionale A. Sarà la sua prima presenza ufficiale con una nazionale maggiore a stabilire il suo futuro e la squadra che rappresenterà. Ecco perché la convocazione con l'Inghilterra Under 15 non determinerà il futuro del figlio di Thiago Silva, ma potrà essere un'ottima occasione per il suo sviluppo a livello calcistico.