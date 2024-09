video suggerito

Il figlio di Galliani contro Calhanoglu dopo Inter-Milan: “Lo sta trasformando nel derby di Istanbul” Gianluca Galliani, figlio dell’ex amministratore delegato del Milan, si scaglia contro Calhanoglu. Con un post sul suo profilo Linkedin spiega cos’ha visto ultimamente nei vari derby di Milano: “Questo signore lo sta trasformando nel derby di Istanbul”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo tre giorni il derby di Milano continua ad essere argomento ancora molto caldo. La vittoria dei rossoneri dopo 6 stracittadine perse è stata festeggiata al meglio dal popolo del Diavolo ma è stata anche l'occasione per fare un appunto sull'ambiente che da qualche anno ruota attorno a questa partita. Non un clima sereno e sportivo secondo Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ex amministratore delegato del Milan oggi al Monza. Galliani jr con un post sul proprio profilo Linkedin ha bacchettato soprattutto qui alimenta la tensione e la pressione attorno al derby.

Dito puntato contro Hakan Calhanoglu, ex del Milan il cui trasferimento all'Inter ha generato diverse reazioni. Provocazioni, battute a distanze, frasi al veleno anche durante le interviste che secondo Gianluca Galliani avrebbero completamente stravolto l'atmosfera del derby di Milano. "Sarebbe ora di smetterla" spiega Galliani jr che poi sottolinea ancora il suo concetto rivolgendosi soprattutto al turco: "Da qualche anno questo signore sta facendo di tutto per trasformare il derby di Milano nel derby di Istanbul dove ci sono scene di cattivo gusto da parte di società, dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi".

Il post di Gianluca Galliani su Linkedin.

Il figlio di Galliani si sfoga contro Calhanoglu

Lo sfogo di Gianluca Galliani sembra però essere quasi un invito ad abbassare i toni già in vista del derby di ritorno in campionato magari. "C’è una cosa che ho sempre amato della nostra città di Milano ed è la civiltà con cui i tifosi di Milan e Inter affrontano il derby – scrive -. Posso personalmente testimoniare che in tantissimi anni di Milan non mi è mai capitato che per la strada un tifoso dell’Inter insultasse mio padre o me, sono sempre stati rispettosi". Proprio da questo punto parte l'osservazione del figlio dell'ex amministratore delegato del Milan.

"Pur essendo il derby più titolato d’Europa e quindi il più competitivo (nessuno ha 10 Champions divise tra due squadre), i tifosi vanno insieme allo stadio, esultano, soffrono, si sfottono in maniera sana e poi tornano a casa serenamente – spiega ancora prima di rivolgersi a Calhanoglu condividendo un articolo in cui viene messo in evidenza il suo post alla vigilia del derby in cui evidenzia le due stelle dell'Inter rispetto all'unica appartenente al Milan -. Sarebbe il caso che qualche amico dirigente dell’Inter gli spiegasse che questo è il derby di Milano".

Calhanoglu nel corso dell'ultimo derby.

La spiegazione di Gianluca Galliani sul comportamento da tenere nel derby

L'auspicio di Gianluca Galliani è quello che tutti inizino a capire davvero cosa significhi giocare il derby di Milano mettendo sempre al primo posto il rispetto. "Dovrebbe essere invitato a smetterla di provocare, il derby di Milano è tanto bello così e spero che non cambi mai – ha concluso ancora -. A mio parere gli sfottò e le provocazioni vanno lasciati ai tifosi, i professionisti devono comportarsi diversamente. A onor del vero Hakan non è stato l’unico a provocare ma ci sono state provocazioni da entrambe le squadre che auspico siano evitate in futuro".