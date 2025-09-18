Il Fenerbahçe accusa Mourinho di aver pianificato l’eliminazione per andare al Benfica: “Strana coincidenza”

A venticinque anni dalla sua prima esperienza sulla panchina del Benfica, José Mourinho è pronto a tornare nella sua terra natale per guidare nuovamente il club di Lisbona. Dopo l’esonero dal Fenerbahçe a fine agosto, arrivato in seguito alla sconfitta in Champions League proprio contro il Benfica, lo Special One è stato rapidamente identificato come il successore ideale di Bruno Lage, sollevato dall’incarico dopo il sorprendente ko contro il Qarabag per 3-2.

Il passaggio non è stato privo di polemiche. Ali Koç, presidente del Fener, ha ironizzato su quella che ha definito una “strana coincidenza”: secondo lui, Mourinho avrebbe intuito la crisi del Benfica e pianificato il rientro, insinuando che dietro le quinte ci fosse un accordo con l’ex direttore sportivo Mário Branco.

Mourinho accusato di aver pianificato l'eliminazione del Fenerbahçe per andare al Benfica

Mourinho ha respinto con decisione queste accuse. Intervistato dal quotidiano portoghese A Bola, il tecnico di Setubal ha spiegato di non aver mai tramato contro nessuno e di “voltare sempre pagina” una volta chiusa un’esperienza, aggiungendo che non ha esitato un attimo ad accettare la chiamata del Benfica quando si è presentata l’occasione.

L'ex allenatore di Inter e Roma dovrebbe avere una capacità di veggenza notevole e piuttosto sviluppata in base alle accuse che gli vengono mosse dalla Turchia.

L’accordo tra l’allenatore 62enne e il club de Le Aguias è stato ufficializzato mercoledì sera: Mourinho ha preso in mano la squadra già dal giovedì pomeriggio, firmando un contratto valido fino all’estate del 2027. Con un palmarès internazionale che spazia dai successi in Premier League e Serie A fino alle vittorie in Champions League ed Europa League, il tecnico di Setúbal punta ora a riportare il Benfica ai vertici del calcio portoghese ed europeo.

Questo ritorno in patria rappresenta non solo un momento simbolico nella sua carriera, ma anche l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo glorioso per le Aquile di Lisbona.