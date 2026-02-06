Il Ds della Lazio Fabiani prende male una domanda: “Vai a scuola di giornalismo, aggiornati”

La conferenza stampa odierna del Direttore Sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha vissuto un momento di tensione quando un giornalista ha fatto una domanda al 64enne dirigente, chiedendogli se avesse mai pensato alle dimissioni. Parole cui Fabiani ha risposto a muso duro, invitando il suo interlocutore ad "andare a scuola di giornalismo".

Tutto è accaduto durante la conferenza nel corso della quale Fabiani ha speso belle frasi per Alessio Romagnoli, che alla fine è rimasto alla Lazio dopo che sembrava tutto fatto per la sua cessione all'Al Sadd, attaccando invece duramente il suo agente Enzo Raiola, che "ne risponderà davanti a un magistrato".

Cosa è successo nella conferenza stampa di Fabiani: aspro botta e risposta con un giornalista

L'aspro confronto è andato in scena proprio alla fine dell'incontro con la stampa, quando Fabiani ha ricevuto da un giornalista seduto in platea questa domanda: "Dal suo avvento in poi, la Lazio ha visto tre allenatori dimissionari, è scesa al decimo posto per valore della rosa e al nono per costo della rosa. Ha la quarta rosa più anziana d'Europa, parlo di 300 squadre, e soprattutto dei 17 calciatori che lei ha acquistato, i due terzi già sono andati via o hanno lasciato Roma o comunque sono fuori dal progetto. Tra l'altro Sarri ha avuto la rosa meno prolifica della storia della Lazio ai nastri di partenza, quindi io le chiedo se ha pensato comunque alle dimissioni e cosa farà dopo la scadenza del 2027. E poi soprattutto per quale motivo ha ripreso Sarri se poi l'allenatore ha dovuto di fatto tirarsi fuori dal mercato, perché quella non era una battuta, ha detto più volte ‘mi tiro fuori, decide il presidente chi arriva e speriamo bene', questa è stata la dichiarazione di Sarri".

A quel punto Fabiani è partito al contrattacco, difendendo il suo lavoro alla Lazio, di cui è Ds dall'estate del 2023, dopo l'addio di Igli Tare: "Ah, tu quindi stai dicendo che tutto questo disastro l'avrebbe combinato Fabiani? Guarda amico mio, non fare… se sei giovane, io ho un po' più anni di te ma ho ancora la caldaia che mi funziona. Guarda che la rosa più vecchia non l'ha creata Fabiani. Tu hai detto ‘dal suo avvento', allora quando parli devi pesare le parole".

Il Ds della Lazio: "Lascia perdere, aggiornati meglio, vai a scuola di giornalismo"

Fabiani ha continuato la sua appassionata arringa difensiva: "Allora ti dico che dal mio avvento una volta siamo arrivati settimi e non siamo entrati nelle coppe, un'altra volta con il settimo posto siamo entrati nelle coppe per effetto dei cinque posti in Champions. Capisci che ti voglio dire? E dal mio avvento la rosa sta andando verso uno svecchiamento, perché con tutto il rispetto per i giocatori che ancora ci sono, da Hysai etc etc, non li ha portati Fabiani. Fabiani ha preso Gigot, soltanto Gigot".

Angelo Fabiani e Claudio Lotito col nuovo acquisto della Lazio Petar Ratkov

"Quindi, prima di farmi la prossima domanda, aggiornati meglio, perché così fai passare un messaggio che non è il messaggio corretto. Dopodiché, amico mio, se mi devo prendere le mie responsabilità, me le prendo, forse non hai capito. Ma non fare domande capziose e prevenute, perché non sono uno nato ieri. Tu hai detto ‘dal tuo avvento', lascia perdere che dal mio avvento la Lazio è passata da zero euro come parco giocatori a 300 milioni di euro, non l'ho detto io, lo dicono quegli strumenti che stai adesso interpellando, il tuo iPad, se vai su ‘transfermarkt', amico mio, vedi dall'avvento di Fabiani che cosa ha fatto la Primavera, cosa ha fatto la femminile e in termini economici come è riuscito a sovvertire una situazione che era al limite, chiaro? Fattele spiegare bene le cose, perché sei giovane, ma lo dico per te, per il tuo futuro, io ormai… Ragioni male, guarda, vai a scuola di giornalismo", ha concluso un Fabiani davvero molto teso, espressione nitida di un momento non facile alla Lazio, oggetto di una contestazione durissima dei suoi tifosi.