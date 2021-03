Dieci punti di distacco dall'Inter capolista. Basta questo dato per tracciare come la stagione della Juventus, nonostante le reti di Cristiano Ronaldo (19 in 20 presenze con 4 rigori, in media 1 gol ogni 91 minuti) abbiano portato in dote una media di 2.15 punti a match in Serie A. Virtualmente fuori dalla lotta scudetto, considerato che davanti a sé c'è anche il Milan a +6, non accadeva da dieci anni che i bianconeri fossero così distanti dalla vetta: dalla stagione 2010/2011 quando in panchina c'era Gigi Delneri, navigava a vista in ottava posizione e il gap dal Milan (allora al primo posto) era addirittura a -13.

Il bilancio di Andrea Pirlo al momento (c'è ancora la partita col Napoli da recuperare) racconta di 46 punti in 23 partite con un saldo negativo di -8 già rispetto alla scorsa stagione, quando in panchina c'era Maurizio Sarri (54). La forbice si allarga anche facendo il raffronto con l'ultima stagione di Massimiliano Allegri in bianconero (-17, 63 punti). Secondo posto in classifica a quota 47 punti, invece, per la prima esperienza di Antonio Conte (+1, stagione 2011/2012).

C'è ancora un altro dato che rende bene l'idea quale sia il momento di difficoltà della Juventus e quali rischi corra. Dalla terza posizione (occupata dalla ‘vecchia signora') fino alla settima (c'è la Lazio) ci sono 5 squadre raccolte in 3 punti. Basta uno scivolone per finire fuori dalla zona Champions e ritrovarsi impelagata nella bagarre di Europa League. L'ipotesi peggiore e più nefasta per i bianconeri che – complice il surplus di impegni – devono far fronte anche all'emergenza assenze.

Ecco perché gli incontri con Lazio (6 marzo) e Napoli (17 marzo, in attesa dell'ufficialità della Lega) sono gli ostacoli maggiori che s'incastrano tra Spezia e Benevento, oltre al ritorno degli ottavi di Champions con il Porto. Nel giro di due settimane la Juventus può precipitare allo sprofondo oppure rimontare posizioni e punti in classifica approfittando anche degli scontri diretti delle concorrenti (Inter-Atalanta 8 marzo, Milan-Napoli 14 marzo, Roma-Napoli 21 marzo).

Può ancora competere per lo scudetto? In teoria sì pur limitando le stime a un rapido calcolo sulla carta in base alle 12 partite in calendario: deve vincere con il Napoli, battere l'Inter con un risultato anche maggiore di 2-0, raccogliere almeno 4 punti in più dei nerazzurri sperando loro non facciamo meglio. Numeri, nulla di più che bastano a fotografare il disagio della Juventus più vicina all'Europa League che allo scudetto.