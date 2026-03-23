Il CT dell’Irlanda del Nord prima della sfida all’Italia: “Abbiamo più da guadagnare che da perdere”

L'Italia a Bergamo contro l'Irlanda del Nord dovrà superare il primo scoglio per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Gli avversari sono consapevoli che sulla carta la sfida sarà proibitiva ma la qualificazione al Mondiale di calcio che manca dall'edizione del 1986 fa gola al CT Michael O'Neill – che è anche allenatore del Blackburn – il quale alla vigilia di questa sfida prova a scuotere l'ambiente. Per O'Neill è la seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo i nove anni tra il 2011 e il 2020 culminati con la storica qualificazione all'Europeo 2016. Rientrato nel 2022, ora il Commissario Tecnico vuole tentare una nuova impresa e si carica mentre si prepara alla semifinale dei playoff contro l'Italia.

Si tratta di una sfida da affrontare senza timori nonostante qualche assenza pesante di troppo: "Dobbiamo crederci, perché se non ci crediamo noi, non ci crederà nessun altro" ha detto nelle dichiarazioni riportatate da Sky. L'Irlanda del Nord sta preparando questa partita da domenica quando il gruppo si è ritrovato a Liverpool: "Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate bene – sottolinea O'Neill -. Siamo una squadra giovane, in crescita, e abbiamo più da guadagnare che da perdere".

O’Neill è anche allenatore del Blackburn.

La fiducia del tecnico dunque non sembra vacillare anche se le assenze dell'ultimo momento di due uomini chiave come Conor Bradley e Dan Ballard, rischiano sicuramente di pesare sull'equilibrio della squadra. "Sappiamo che sarà molto difficile vincere – ha detto ancora O'Neill – ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa. Non mi aspetto una partita con molti gol, dovremo essere impeccabili in difesa e sfruttare al meglio le occasioni". L'ultimo confronto tra le due squadre si chiuse col punteggio di 0-0.

Per tentare questa impresa, l'Irlanda del Nord si affida anche alla scaramanzia. Serviranno tutti i fattori per poter arrivare all'obiettivo massimo di questa partita. Ecco perché la nuova maglia da trasferta, bianco nuvola con inserti verde menta, richiama il passato mondiale. Una sorta di segnale scaramantico al quale l'Irlanda del Nord cercherà di aggrapparsi a tutti i costi.