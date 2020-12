"Non vedo nessun altro attaccante in Europa che possa fare quello che sa fare lui, per se stesso con la palla e per la squadra se non ha la palla". Sono queste le parole di Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, per Romelu Lukaku. Secondo l'allenatore spagnolo l'attaccante dell'Inter è uno dei migliori d'Europa e lo ha esaltato nel corso di un' intervistato a France Football. Martinez ha ammesso il suo debole per il numero 9 nerazzurro senza mezzi termini: "Ho avuto un debole per Lukaku da quando l’ho avuto all’Everton a diciannove anni e ha giocato le sue prime 24 partite di Premier League con me".

Il commissario tecnico del Belgio ha commentato così le critiche sulle qualità di Lukaku da parte dei media italiani ed europei: "Si sa come fanno i media: puoi dire novantanove volte su cento volte le cose giuste, ma quella citazione sarà evidenziata e verrà messa in più risalto delle altre. Non bisogna darci troppo peso, Romelu sta crescendo bene".

Romelu Lukaku è diventato un calciatore importantissimo per l'Inter di Antonio Conte e nel corso del primo anno a Milano lo ha dimostrato. Big Rom è stato uno dei nerazzurri più decisivi del 2020 e secondo la classifica CIES il centravanti belga è il giocatore più utilizzato della Serie A e il 6° al mondo per minuti giocati (4.144): in testa c’è Harry Maguire del Manchester United (4.745’) davanti a Ruben Dias del Manchester City (4.344’) e Lionel Messi del Barcellona (4.293’). L'allenatore nerazzurro non rinuncia quasi mai a Romelu: è lui il vero insostituibile della squadra e non si tira mai indietro.

Nell'ultimo match non ha segnato ma è andato a segno contro lo Spezia e contro il Napoli su calcio di rigore: proprio dagli undici metri Lukaku si è dimostrato implacabile ed é uno dei tre giocatori dei top-5 campionati europei che dall'inizio della scorsa stagione (2019/20) ha realizzato tutti i rigori calciati tra chi ne ha tirati almeno 9 (gli altri due sono Veretout e Oyarzabal).