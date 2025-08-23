Il Craiova comincia il campionato con 94 punti di penalizzazione: la sanzione record in Romania

La situazione del Craiova è ai limiti dell'assurdo: la squadra rumena è stata retrocessa nella terza serie a causa di alcuni problemi finanziari, ma sarà costretta a cominciare la sua stagione con 94 punti di penalizzazione. La stagione non è ancora cominciata ma in pratica si è già conclusa per il piccolo club che negli scorsi anni era riuscito addirittura a ritagliarsi un posto nelle coppe europee. Sarà impossibile centrare la salvezza con una sanzione del genere, una stangata arrivata a causa dei debiti che hanno travolto la società in cui ha giocato anche Cristian Chivu.

Il Craiova comincerà il campionato con -94 punti

Solo a leggere l'entità della detrazione vengono i brividi. In Romania hanno deciso di utilizzare il pungo duro contro il Craiova che era già stato retrocesso in terza serie: i problemi finanziari hanno travolto il club che, come se non bastasse, è stato bastonato da una pesante detrazione di punti prima dell'avvio del campionato: comincerà la sua stagione da -94, una penalizzazione pazzesca che condiziona già la possibile salvezza. I rumeni negli ultimi anni si erano fatti strada in Europa e i tifosi del Milan li ricorderanno per i playoff di Europa League del 2017, mentre quelli dell'Inter perché è la squadra in cui è cresciuto calcisticamente Cristian Chivu.

Da allora tante cose sono cambiate e il Craiova rischia di scomparire dalla mappa del calcio europeo. Secondo Gazeta Sporturilor la società è piena di debiti, non paga gli stipendi ai giocatori e ai dipendenti e ha addirittura un debito con la Dinamo Bucarest per una partita giocata nella Coppa di Romania. È stata retrocessa in terza serie ma questo non basta perché a ostacolare la sua scalata ci sono anche 94 punti di penalizzazione, una sanzione mai vista che rende drammatica la situazione.