il Corinthians chiede a Depay di lasciare la sua suite di lusso da 40.000 euro al mese: lui dice no

Il Corinthians sta attraversando una grave crisi economica, tanto da chiedere a Memphis Depay di lasciare la suite di lusso in cui alloggia per una sistemazione più economica. Il club brasiliano, che attualmente copre una spesa di circa 40.000 euro al mese per vitto, alloggio, sicurezza e autista privato, non riesce più a sostenere tali costi.

Tuttavia, la questione è complicata: le condizioni del soggiorno sono previste nel contratto dell’attaccante olandese, che non intende rinunciarvi. Depay, arrivato dopo le esperienze al Barcellona e all’Atlético Madrid con un ingaggio da 11 milioni l’anno più bonus, non ha ancora accettato di lasciare la suite nel cuore di San Paolo, nonostante il club – gravato da debiti ingenti – abbia disposto il suo trasferimento.

Depay e il caos al Corinthians: il club non può più permettersi la sua suite di lusso

