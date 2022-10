Il compagno vive un momento difficile, Vidal non ci pensa su due volte: è il leader perfetto Arturo Vidal si è reso protagonista di un bellissimo gesto in occasione dell’ultima partita giocata con il Flamengo nei confronti di un compagno in difficoltà.

A cura di Marco Beltrami

Arturo Vidal si è sempre contraddistinto anche per la grande generosità in campo. Uno dei punti di forza dell'esperto centrocampista cileno ex di Juventus e Inter, è la capacità di dare tutto in campo. Un giocatore che, al netto di qualche bizza, si è sempre rivelato una risorsa importante negli spogliatoi. Una conferma di tutto questo è arrivata nell'ultimo match disputato da "King Arturo" con la maglia del Flamengo: una situazione da applausi per un calciatore che ha saputo prendersi la leadership della squadra rossonera, anche grazie al rispetto infinito dei suoi compagni nei suoi confronti.

Il Flamengo nella 31a giornata del Brasilerao è stato impegnato in trasferta sul campo del Cuiaba. Una sfida da vincere a tutti i costi per i rossoneri che sono al 4° posto in classifica, a più uno sulla quinta e a meno due dalla terza. Il match si era messo bene per gli ospiti che si sono portati in vantaggio per 1-0, anche se poi il risultato è rimasto in bilico. Al minuto 64 il Flamengo ha avuto l'occasione importante di chiudere il discorso, con l'assegnazione di un calcio di rigore a proprio favore.

La battuta dello stesso sarebbe dovuta toccare ad Arturo Vidal, leader designato per i tentativi degli undici metri. A quel punto però il centrocampista ha stupito tutti: dopo aver ricevuto la sfera da un'altra vecchia conoscenza della Serie A come l'ex Juve Diego, il cileno l'ha passata ad un ulteriore compagno di squadra, Marinho. Vidal ha incoraggiato il battitore toccandogli le spalle a più riprese, con un plateale invito ai tifosi del Flamengo di far sentire il proprio incitamento. Il risultato è stato positivo, visto che Marinho non ha fallito la chance e con una conclusione perfetta ha portato a due i gol di vantaggio del Mengao.

Ma perché Vidal ha fatto tutto questo? L'ex calciatore della Serie A ha voluto risollevare il collega che non stava vivendo un momento facile, dopo aver incassato le critiche di tifosi e addetti ai lavori per prestazioni non brillanti. E alla fine quel gol si è rivelato decisivo, cisto che il Cuiaba ha accorciato le distanze. La partita di Vidal si è chiusa al 73′ con i tifosi rossoneri che hanno dedicato una standing ovation al centrocampista, apprezzando la sua generosità.

Marinho dopo la partita si è mostrato emozionato per il bellissimo gesto del compagno e ha dichiarato: "È un ragazzo che ha il mio rispetto, la mia ammirazione". Vidal dal canto suo ha spiegato: "Bisogna che tutti i giocatori abbiano la massima fiducia. Abbiamo tre finali che saranno molto importanti, quindi sono felice per una persona brava come Marinho".