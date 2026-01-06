Il Como strapazza il Pisa: vince 3-0, ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma

Il Como batte 3-0 il Pisa a domicilio e torna prepotentemente in zona Champions. La squadra guidata da Cesc Fabregas si è imposta in modo molto netto, con i gol tutti segnati nella ripresa da Douvikas, doppietta, e da Perrone. Butez ha parato un calcio di rigore.

Perrone sblocca il risultato

Una partita a senso unico, questo dice il punteggio, questo dice pure la realtà. Ma per portarsi in vantaggio il Como ha impiegato oltre un'ora. Perché il Pisa si è difeso benissimo in tutto il primo tempo, nel quale ha concesso pochissimi spazi alla squadra lariana. Nella ripresa il copione è lo stesso. La differenza la fanno i cambi. Fabregas non tocca l'attacco, mette però Vojvoda, una spina nel fianco del Pisa. Gilardino invece toglie Tramoni, e sbaglia perché il numero 10 era l'unico a garantire imprevedibilità. La partita la sblocca Perrone, uno poco abituato a fare gol. L'1-0 indirizza l'incontro.

Perrone calcia e insacca, è il gol dell’1–0 di Pisa–Como.

Doppietta di Douvikas e Butez para un rigore

La partita si stappa e in contropiede, orchestrato a meraviglia, arriva il raddoppio firmato da Douvikas che davanti a Semper è implacabile, perfetto a sfruttare l'assist di Jesus Rodriguez, uno dei migliori. Poi Pairetto decreta due calci di rigore, uno a testa. Nzola si fa parare il suo da un ottimo Butez, che tiene la porta inviolata. Douvikas invece al 95′ spiazza Semper e firma il gol del 3-0.

Douvikas grande protagonista nel finale di partita, doppietta per il greco.

Como in lotta per la Champions League

La squadra guidata da Fabregas continua ad allungare sul Bologna e in attesa delle partite di Juventus e Roma può iscriversi alla lotta per il quarto posto. Como, Juventus e Roma hanno tutte e tre 33 punti. E sono a parità di partite. Juve e Roma giocheranno più tardi nella 19ª giornata (contro Sassuolo e Lecce), ma il Como deve recuperare quella con il Milan la prossima settimana.