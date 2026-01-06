Serie A
video suggerito
video suggerito

Il Como strapazza il Pisa: vince 3-0, ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma

Pisa-Como 0-3. Un risultato rotondissimo per la squadra di Fabregas che imponendosi contro i nerazzurri tornano in lotta per un posto in Champions League con Juventus e Roma.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
5 CONDIVISIONI
Immagine

Il Como batte 3-0 il Pisa a domicilio e torna prepotentemente in zona Champions. La squadra guidata da Cesc Fabregas si è imposta in modo molto netto, con i gol tutti segnati nella ripresa da Douvikas, doppietta, e da Perrone. Butez ha parato un calcio di rigore.

Perrone sblocca il risultato

Una partita a senso unico, questo dice il punteggio, questo dice pure la realtà. Ma per portarsi in vantaggio il Como ha impiegato oltre un'ora. Perché il Pisa si è difeso benissimo in tutto il primo tempo, nel quale ha concesso pochissimi spazi alla squadra lariana. Nella ripresa il copione è lo stesso. La differenza la fanno i cambi. Fabregas non tocca l'attacco, mette però Vojvoda, una spina nel fianco del Pisa. Gilardino invece toglie Tramoni, e sbaglia perché il numero 10 era l'unico a garantire imprevedibilità. La partita la sblocca Perrone, uno poco abituato a fare gol. L'1-0 indirizza l'incontro.

Perrone calcia e insacca, è il gol dell’1–0 di Pisa–Como.
Perrone calcia e insacca, è il gol dell’1–0 di Pisa–Como.

Doppietta di Douvikas e Butez para un rigore

La partita si stappa e in contropiede, orchestrato a meraviglia, arriva il raddoppio firmato da Douvikas che davanti a Semper è implacabile, perfetto a sfruttare l'assist di Jesus Rodriguez, uno dei migliori. Poi Pairetto decreta due calci di rigore, uno a testa. Nzola si fa parare il suo da un ottimo Butez, che tiene la porta inviolata. Douvikas invece al 95′ spiazza Semper e firma il gol del 3-0.

Leggi anche
Pisa-Juventus 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Kalulu e Yildiz, gli highlights
Douvikas grande protagonista nel finale di partita, doppietta per il greco.
Douvikas grande protagonista nel finale di partita, doppietta per il greco.

Como in lotta per la Champions League

La squadra guidata da Fabregas continua ad allungare sul Bologna e in attesa delle partite di Juventus e Roma può iscriversi alla lotta per il quarto posto. Como, Juventus e Roma hanno tutte e tre 33 punti. E sono a parità di partite. Juve e Roma giocheranno più tardi nella 19ª giornata (contro Sassuolo e Lecce), ma il Como deve recuperare quella con il Milan la prossima settimana.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Como
Notizie
5 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
Il Como vince 3-0 a Pisa. Alle 18 c'è Lecce-Roma, stasera la Juventus con il Sassuolo
Il Como strapazza il Pisa: vince 3-0, ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma. Doppietta di Douvikas
Alta tensione alla Roma, accesa discussione tra Gasperini e Massara davanti a Ranieri: cosa è successo
Open VAR spegne le polemiche per il gol di Scalvini in Atalanta-Roma: "Né fallo su Svilar, né tocco di braccio"
Nessuna lesione per Neres, sospiro di sollievo per il Napoli: ma contro l'Inter è difficile che scenda in campo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views