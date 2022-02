Il commosso addio di Goran Pandev al Genoa: “Ho sentito che era il momento di andare” Goran Pandev ha deciso di trasferirsi al Parma dopo sei stagioni e mezza al Genoa: il commosso saluto sui social ai tifosi del Grifone.

A cura di Vito Lamorte

Sembrava in procinto di lasciare il calcio lo scorso anno, dopo EURO 2020. Ma ci ripensò, non era il momento. Decise di proseguire con il suo Genoa per la settima stagione ma non è stata portata a conclusione: sì, Goran Pandev da ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Dopo sei annate e mezza in rossoblù l'attaccante macedone, che sembrava destinato ad appendere gli scarpini al chiodo con la casacca del Grifone, ha sorpreso tutti e ha voluto tentare l'ultima impresa: riportare in A i ducali.

Il classe 1983 oggi a Collecchio ha effettuato il primo allenamento con i gialloblù, che puntano anche su Pandev per risalire la classifica e a centrare almeno i play-off per la promozione in Serie A: al momento la squadra del subentrato Beppe Iachini ha racimolato 24 punti ed è a -8 dalla zona spareggi. Una vera e propria rivoluzione in corso per tentare di raddrizzare una stagione iniziata nel peggiore dei modi.

L'attaccante di Strumica ha voluto salutare il Genoa e i suoi vecchi tifosi con un emozionante post sul suo profilo ufficiale di Instagram: "È difficile lasciare questi colori. Ho sentito che era il momento di andare, nessuno mi ha invitato a farlo. Arrivato a questa età è solo la passione che ti dà la spinta, la consapevolezza di essere parte di un progetto".

Il 38enne ha usato parole d'affetto verso la squadra e la città che lo hanno ospitato per 6 anni e mezzo: "Non si può fingere con se stessi, questo no, ma voi sarete sempre nel mio cuore: la mia città, i miei colori, la mia piazza".

Infine Goran Pandev ha chiuso il proprio messaggio sui suoi profili social con un desiderio per il futuro: "Vorrei tornare e salutarvi tutti quanti come si deve, al Marassi, ancora un'altra volta, sentire il mio pubblico ancora un'ultima volta. Grazie per l'emozione che mi avete regalato. Genoa per sempre!"