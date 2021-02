Capitano serate così, in cui ad un livello tecnico altissimo, quello che Inter e Juventus possono mettere in campo, corrisponde una serie di svarioni francamente difficile da ipotizzare. È quanto successo nel primo tempo della semifinale di Coppa Italia a San Siro. Prima la pessima difesa della Juventus sul gol dell'1-0 firmato da Lautaro Martinez, con gli errori di De Ligt e Buffon in primo piano. Poi l'incrediible malinteso tra Handanovic e Bastoni che ha portato all'1-2 di Cristiano Ronaldo.

Tutto parte da un retropassaggio di De Vrij, costretto alla soluzione arretrata dalla pressione della Juve a metà campo. Niente di trascendentale, ma in questi casi si evita di rischiare: il difensore olandese, si gira verso la propria porta e manda il pallone a metà strada tra Bastoni e Handanovic. Entrambi i giocatori si avvicinano al pallone, una scena che si presenta in diverse occasioni ad ogni partita. Hanno diversi secondi a disposizione per sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda e fare la scelta giusta. E invece succede quello che si verifica una volta su 1000.

Nello stesso momento in cui Handanovic chiama a voce alta il pallone, lasciando intendere al compagno che ha deciso di uscire fuori area, Bastoni allarga il braccio per dettare il retropassaggio. Qui si crea l'impasse: Handanovic pensa di rinviare, Bastoni pensa ad un passaggio. I due arrivano quasi alla collisione, prima sia il centrale a rompere gli indugi, sterzando verso la propria sinistra. Ma non era il tipo di giocata che aveva in mente e puntualmente viene sorpreso dal pressing di Cristiano Ronaldo, pronto a colpire come un avvoltoio dopo aver fiutato la preda. Il portoghese ruba palla a Bastoni e da posizione defilata insacca trovando il palo lontano.