Il Chelsea prosegue il suo mercato scriteriato: via Lukaku e altri cinque per bilanciare i conti Il Chelsea sta pianificando almeno sei cessioni per provare a bilanciare i conti dopo un’estate di spese folli: prosegue il mercato scriteriato dei Blues dopo l’avvento di Todd Boehly alla guida del club.

A cura di Vito Lamorte

Il Chelsea è protagonista assoluto sul mercato e l'avvento di Todd Boehly al posto di Roman Abramovich ha visto i londinesi sperperare una quantità di denaro clamoroso che, però, non ha portato i risultati sperati.

Ora i vertici vorrebbero cerca di bilanciare i conti dopo un'estate di spese: l'ultimo arrivato è Moises Caicedo a Stamford Bridge per 130 milioni di euro, ma sono in chiusura anche le trattative per l'acquisto di Romeo Lavia e Michael Olise.

Il club di West London ora, però, ha bisogno di recuperare una parte dei soldi attraverso la vendita di alcuni giocatori per cercare di mettere a posto i conti per il Financial Fair Play (FFP), dopo essere stato inserito nella watchlist della UEFA lo scorso settembre; e a seguito di alcuni rumors che vedrebbero diversi rivali della Premier League pronti a fare reclamo per effettuare approfondimenti su spese e i bilanci.

Romelu Lukaku è il primo indiziato a lasciare il club due estati dopo il suo arrivo per più di 100 milioni di euro dall'Inter ma con l'attaccante belga i Blues sono rassegnati a subire una pesante perdita a livello di bilancio: trovare un acquirente si è rivelato impegnativo con l'Inter che si è tirata indietro dopo aver scoperto i contatti dell'entourage del calciatore con la Juventus e i bianconeri che non hanno fatti passi decisivi per chiudere la trattativa.

Tra i nomi in uscita ci sono Conor Gallagher, nonostante abbia giocato dall'inizio domenica contro il Liverpool; Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi. In partenza anche il 21enne olandese Ian Maatsen e Trevoh Chalobah, che è cresciuto nelle giovanili del club londinese ma dopo l'arrivo di Axel Disasi dal Monaco è finito ai margini.

Nelle ultime ore l'ex consulente finanziario del Manchester City, Stefan Borson, ha accusato il Chelsea di "deliberatamente ignorare" le linee guida sui profitti e sulla sostenibilità della Premier League visti i suoi acquisti continui e molto onerosi. I Blues ha speso più di ogni club inglese in questo periodo e in tanti si sono chiesti se abbia rispettato le regole finanziarie della lega.

Prosegue così il mercato senza criterio del Chelsea, che a breve dovrà fare i conti anche con l'indagine sulle potenziali violazioni finanziare sotto la gestione di Roman Abramovich tra il 2012 e il 2019.