Il Chelsea cambia tutte le condizioni per Lukaku: il patto verbale con l’Inter non esiste più Lo scorso anno Inter e Chelsea avevano trovato l’accordo per il doppio prestito di Lukaku, ma con l’arrivo di Pochettino le richieste degli inglesi sono cambiate: l’Inter è costretta a fare sacrifici.

A cura di Ada Cotugno

Il Chelsea ha cambiato tutte le carte sul tavolo per Romalu Lukaku. L'accordo verbale preso inizialmente con l'Inter non esiste più: un anno fa Big Rom è tornato in nerazzurro in prestito, con Marotta che aveva strappato la promessa di una seconda cessione a titolo temporaneo a prezzo vantaggioso, prima di riflettere sull'acquisto a titolo definitivo.

Tutte mosse per abbassare il prezzo dell'attaccante, pagato dagli inglesi oltre 100 milioni di euro. L'investimento fatto dai Blues è andato tutto in fumo, dato che Lukaku ha trascorso in Inghilterra appena un anno con risultati poco soddisfacenti. Per questo è tornato all'Inter con un prezzo contenuto, ma la sua avventura finirà il prossimo 30 giugno e il Chelsea ha deciso di alzare le sue richieste.

Se inizialmente aveva acconsentito a un secondo prestito oneroso (ma a cifre contenute), adesso si vira verso una cessione a titolo definitivo con un costo di cartellino non proprio scontato: per l'attaccante i londinesi chiedono 40 milioni di euro per lasciarlo andare, dato che anche il nuovo allenatore Mauricio Pochettino lo ha bocciato ancora prima di conoscerlo.

L'idea del secondo prestito sembra effettivamente tramontata, anche se secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter proverà comunque a percorrere questa strada, forte dell'accordo verbale preso un anno fa. La disponibilità economica dei nerazzurri non è elevatissima, ma d'altro canto il Chelsea ha necessariamente bisogno di rientrare dopo l'investimento sbagliato messo a bilancio due anni fa.

Come controfferta l'Inter metterà sul piatto una nuova proposta di prestito, inserendo questa volta un obbligo di riscatto dal valore di 30 milioni di euro: la cifra si avvicina molto a quanto chiesto dai Blues, ma per far sì che tutto quadri Zhang chiederà al giocatore anche una riduzione dell'ingaggio (attualmente percepisce 8.5 milioni di euro).

Una serie di incastri che servirebbero a far andare in porto l'operazione e a rendere felici tutte e tre le parti in causa. Il Chelsea così sarebbe sicuro di liberarsi di un esubero, l'Inter riabbraccerebbe il suo attaccante e Lukaku resterebbe nella squadra del suo cuore.