Il Celtic segna il gol vittoria e gli incappucciati invadono il campo: follia in Scozia, succede di tutto

Invasione di campo e scontri dopo Rangers-Celtic. Vittoria biancoverde ai rigori, poi la follia ultras all’Ibrox e l’aggressione a un membro dello staff.

C’erano tutte le premesse per assistere a un grande e tradizionale spettacolo sportivo in Scozia e invece l’ultimo Old Firm tra Rangers e Celtic è finito nel peggiore dei modi. Dopo il successo esterno dei biancoverdi ai calci di rigore in casa degli acerrimi rivali per qualificarsi alla semifinale della Coppa di Scozia, sul terreno di gioco si è scatenato il caos totale con tanto di invasione degli incappucciati dei Rangers.

Subito dopo il penalty della vittoria realizzato da Tomas Cvancara a Ibrox è iniziata la festa del popolo Celtic. I calciatori si sono spostati sotto il settore ospiti per festeggiare il successo con i tifosi. Qualcuno di questi ha fatto irruzione sul campo per scattare selfie a ripetizione. Una situazione che ha incendiato ulteriormente gli animi, con la parte più calda del tifo dei Rangers che ha deciso di rispondere in modo brutale.

Mentre un ultrà della formazione di casa che cercava il contatto fisico con qualcuno degli avversari è stato subito portato via dagli steward e dalla polizia, ecco che un gruppo di sostenitori dei Rangers con dei passamontagna che coprivano il volto, ha guidato l’invasione di campo. I tifosi dei Rangers Glasgow in un crescendo di tensione sono arrivati quasi a ridosso della zona che ospitava i tifosi avversari. Solo un cordone formato dagli steward e dagli agenti ha impedito il peggio. La situazione è tornata alla normalità dopo diversi minuti, non prima però di un folle scambio di fumogeni, con un pericolosissimo lancio di materiale pirotecnico tra il pubblico.

Il commentatore sportivo di Premier Sports Rory Hamilton ha dichiarato che un membro dello staff del Celtic è stato aggredito da un tifoso dei Rangers: "Uno dei membri dello staff tecnico del Celtic è stato aggredito da un individuo. È una brutta, brutta fine per quella che è stata una partita di calcio superba . Non ce n'è assolutamente bisogno. Questa è follia". I vertici del calcio scozzese hanno già confermato che verranno avviate indagini su quanto accaduto: "La Federazione calcistica scozzese condanna il comportamento dei tifosi che sono entrati in campo dopo la partita dei quarti di finale della Scottish Cup disputata oggi allo stadio Ibrox". Un pomeriggio decisamente da dimenticare.