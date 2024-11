video suggerito

Il caso di estorsione di Pogba finisce in tribunale a Parigi: tutta la verità sul suo rapimento Comincia oggi al tribunale penale di Parigi il processo per rapimento ed estorsione ai danni di Pogba: sono sei gli imputati, tra i quali suo fratello maggiore Mathias.

A cura di Ada Cotugno

Non ci sono solo le vicende di campo a segnare gli ultimi anni di Paul Pogba ma anche una dolorosissima storia personale che oggi lo ha portato al tribunale penale di Parigi. È l'ora della verità per il francese che nel 2022 è stato vittima di rapimento ed estorsione per mano di sei persone, fra le quali suo fratello Mathias e alcuni amici di infanzia ai quali era legato con un rapporto tossico e malato. Gli chiedevano soldi, investimenti, regali e biglietti gratis per le partite, spremendolo fino all'osso e ricattandolo con ogni mezzo possibile.

Oggi comincerà il processo e L'Equipe ha raccontato per la prima volta l'inferno che il francese ha dovuto attraversare. I suoi aguzzini erano gli amici di infanzia, gli stessi con i quali è cresciuto nel quartiere di Roissy-en-Brie tra la scuola e i primi calci al pallone, aiutati da suo fratello che lo ha minacciato più di una volta. Chiedevano somme ingenti di denaro, tra i 5mila e i 10mila euro, più altri benefici che il giocatore ha sempre concesso.

La verità dietro l'estorsione a Pogba

Sei persone sono imputate per il rapimento e l'estorsione nei confronti del giocatore, avvenuti nel marzo 2022. Oggi comincerà l'udienza a Parigi che durerà fino al 3 dicembre per poter finalmente mettere fine a questo doloroso capitolo della vita di Pogba. Il rapimento è stato l'apice del dolore: due anni fa mentre si recava al raduno della Francia era stato rapito da due uomini incappucciati che poi avevano chiesto alla famiglia 13 milioni di euro per liberarlo. Solo in seguito si è scoperto che si trattava di alcuni amici di infanzia e che dietro a tutto c'era il fratello maggiore, Mathias Pogba.

Secondo il giornale francese è stato proprio lui ad architettare tutto per trarne il maggior profitto possibile: "Generoso in campo, Pogba lo è anche con la sua famiglia, più o meno vicina, e con i suoi amici, ai quali dona, una o due volte l’anno, spesso di sua iniziativa, soldi, dai 5.000 ai 10.000 euro, in mazzette o tramite trasferimento". Sempre nel 2022 il fratello è stato arrestato assieme ad altre persone per il tentativo di estorsione, in seguito alla denuncia di Pogba, e oggi prende ufficialmente il via il processo per punire i colpevoli di questa storia.