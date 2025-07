Il caso Chicharito arriva ai piani più alti, la presidente del Messico: “Idee sessiste, deve imparare”

La deriva sessista di Javier ‘Chicharito' Hernandez arriva ai piani più alti della politica messicana: il 37enne attaccante – ormai abbastanza in disarmo, come certificato dalla sua ultima stagione in patria tra le file del Chivas Guadalajara- ha fatto notizia per dichiarazioni assurde che hanno provocato la reazione della presidente del Messico Claudia Sheinbaum, che ha pubblicamente affermato che il giocatore "ha molto da imparare".

Cosa aveva detto Chicharito Hernandez sul ruolo delle donne "guidate dagli uomini"

L'ex calciatore di Manchester United e Real Madrid qualche giorno fa aveva postato un video su Instagram in cui criticava i ruoli di genere nella società attuale, rimpiangendo la visione arcaica al riguardo. Il Chicharito aveva affermato le donne stanno "sradicando la mascolinità" e hanno paura di essere "guidate da un uomo", invitandole a incarnare la loro "energia femminile" con compiti come la cura, le pulizie e "la manutenzione della casa, il luogo più prezioso per gli uomini".

La censura pubblica della presidente del Messico Claudia Sheinbaum: "Sono idee sessiste"

Frasi che sembrano arrivare dall'età della pietra e che hanno scatenato reazioni molto dure sotto il post. Fino al punto di essere portate all'attenzione del capo di stato messicano, la progressista Claudia Sheinbaum, che in un evento pubblico ha censurato pensieri e parole di Hernandez.

"Chicharito è un ottimo calciatore – ha premesso la Sheinbaum, suscitando le risate del pubblico del Palazzo Nazionale – Ma quando si tratta della sua opinione sulle donne, ha molto da imparare, perché le donne possono essere ciò che vogliono, ed è un rapporto di parità".

La presidente ha ricordato che l'uguaglianza sostanziale è garantita dalla Costituzione messicana, non è un'aspirazione futura, ma un diritto attuale che deve essere esercitato in tutti gli ambiti: "L'idea che il nostro ruolo sia stare a casa – beh, certo, amiamo le nostre famiglie e ci piace stare con i nostri mariti e i nostri figli, ma abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per svilupparci – è un'idea molto sessista, chiamiamola con il suo nome. Non voglio discutere con Chicharito, è un bravo calciatore e ha rappresentato il Messico in diverse occasioni, ma è importante che tutti gli uomini del Paese riconoscano le donne come persone. Io dico sempre che sono una madre, una nonna, una casalinga, perché no? Ma sono anche il comandante supremo delle forze armate".

Hernandez multato dalla Federcalcio messicana

Le dichiarazioni di Hernandez non sono passate inosservate neanche nelle stanze della Federcalcio messicana, che ha multato il calciatore e lo ha avvertito che ci saranno sanzioni più severe se dovesse insistere.