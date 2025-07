Chicharito Hernandez pubblica un video assurdo: “Voi donne dovete imparare a onorare la mascolinità”

Chicharito Hernandez a 37 anni fa parlare di sé non per quello che fa in campo, ma per un video sconcertante impregnato di sessismo. L’attaccante della nazionale messicana spiega che le donne stanno “fallendo” perché non si concentrano sulle faccende domestiche e non permettono agli uomini di “guidarle”, laddove dovrebbero “accettare e onorare la mascolinità”.

Se in giro c'è molta crisi, il momento personale di Javier ‘Chicharito' Hernandez deve essere decisamente particolare, almeno a giudicare dall'ultimo video che il 37enne attaccante messicano ha pubblicato su Instagram. Un discorso assurdo impregnato di sessismo e che sembra arrivare da un'altra epoca. Le parole dell'attuale calciatore del Chivas Guadalajara gli hanno attirato una valanga di critiche e qualcuno è arrivato a ipotizzare che sia stato plagiato da qualche setta, dopo il fallimento del suo matrimonio con la modella Sarah Kohan, madre dei suoi due figli, che è finito quattro anni fa.

Chicharito Hernandez con l’ex moglie Sarah Kohan

Il Chicharito è un giocatore iconico nel mondo latino americano e la sua popolarità è grande anche in Europa avendo giocato con club come Manchester United e Real Madrid. Ultimamente, mentre la sua carriera calcistica declinava (in questa stagione in Messico ha segnato solo un paio di gol, tra infortuni e panchine), sul suo profilo Instagram da 6 milioni di followers hanno iniziato a comparire strani video sul senso più profondo della vita e la vera felicità. In questi filmati Hernandez si mostrava sorridente, alludendo a una svolta esistenziale importante, col calcio del tutto assente.

Chicharito Hernandez: "Donne, state fallendo. State sradicando la mascolinità"

Fino all'ultimo video di un paio di giorni fa, in cui il miglior marcatore di sempre della nazionale messicana approfondisce il discorso riguardo al rapporto tra uomo e donna. La sua è una vera e propria invettiva contro i ruoli di genere nella società moderna, fluidi e non più rigidi, da lui considerati completamente sbagliati. Il Chicharito spiega che le donne stanno "fallendo" perché non si concentrano sulle faccende domestiche e non permettono agli uomini di "guidarle".

"Donne, state fallendo. State sradicando la mascolinità rendendo la società ipersensibile. Incarnate la vostra energia femminile prendendovi cura, nutrendo, accogliendo, moltiplicando, pulendo e sostenendo la casa, che è il luogo più prezioso per noi uomini – esordisce il Chicharito su Instagram – Non abbiate paura di essere donne, di lasciarvi guidare da un uomo che vuole solo vedervi felici, perché non conosciamo il paradiso senza di voi. Responsabilizzare la vostra energia significa anche amarvi".

Hernandez continua affermando che oggigiorno alcuni uomini hanno paura di esprimere i propri bisogni, ma restano impegnati a provvedere alle donne: "Uomini, stiamo fallendo per mancanza di impegno, perché mettiamo le nostre partner all'ultimo posto, perché non manteniamo la parola data e perché non diamo priorità alle abitudini che ci rendono ammirevoli. Capisco che abbiamo paura di parlare ed esprimere veramente ciò che sentiamo perché stanno cercando di sradicare la mascolinità, perché in certi casi in passato l'energia femminile è stata soppressa, ma molti di noi sono qui per amarle, prenderci cura di loro, rispettarle e provvedere a loro".

Infine il Chicharito insiste sul fatto che le donne devono onorare la mascolinità: "Voi donne dovete imparare ad accettare e onorare la mascolinità. A volte la verità può ferire all'istante, ma questo fa parte della crescita. Accettiamo la verità e cambiamo abbastanza da creare l'umanità che abbiamo sempre cercato". Preferivamo l'Hernandez calciatore…