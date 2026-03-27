Il capitano della Giamaica non voleva il dono della Nuova Caledonia: pensava fosse stregoneria

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La reazione del capitano della Giamaica, Andre Blake, ha trasformato il tradizione scambio di gagliardetti in un momento tanto surreale quanto imbarazzante. Ha inizialmente rifiutato un oggetto offertogli in dono da César Zéoula della Nuova Caledonia, convinto che quel regalo nascondesse qualche sortilegio di magia nera. Sì, pensava fosse in qualche modo maledetto. Basta dare un'occhiata all'espressione del viso e alla mimica (si ritrae e indietreggia come ad allontanarsi da qualcosa di spaventoso) per comprendere il disagio e lo smarrimento di quegli attimi a pochi minuti dal fischio d'inizio del match dei playoff per i Mondiali 2026. È stato necessario l'intervento dell'arbitro per sbrogliare la matassa: gli ha spiegato che era un omaggio personale, quale segno di rispetto che va oltre l'ambito sportivo. Solo allora l'estremo difensore caraibico ha accettato il regalo non senza qualche perplessità.

L'inusuale scambio di gagliardetti tra Nuova Caledonia e Giamaica

L'episodio è accaduto nella semifinale dello spareggio intercontinentale per la Coppa del Mondo disputato a Guadalajara: ha vinto la Giamaica (1-0), attesa adesso dalla sfida decisiva con la Repubblica Democratica del Congo. E, alla luce di quando accaduto, è: perché il portiere della Giamaica riteneva che quell'oggetto fosse simbolo di un maleficio? Sicuramente è rimasto suggestionato dalla forma: circolare, circondato da una corona formata appendici sottili e appuntite, intersecato da uno strano fregio perpendicolare, che taglia in due la circonferenza del "dono".

Il dono speciale che ha spaventato il capitano caraibico

Quando Blake se l'è visto porgere l'istinto gli ha suggerito di non accettare né toccare quel regalo interpretando quel gesto, inusuale al momento del consueto scambio di gagliardetti, come un possibile atto di stregoneria. Il direttore di gara che ha osservato tutta la scena ha risolto la situazione chiarendo che aveva nulla temere. Anzi, doveva essere contento perché stava ricevendo un attestato di stima. Solo allora il giamaicano Blake ha tenuto per sé l'oggetto offertogli dal capitano della nazione oceanica.