Il campionato francese studia un modo per fermare il PSG: vuole introdurre i playoff per il titolo Dalla prossima stagione in Francia potrebbe esserci un mini torneo tra le prime quattro classificate per assegnare il titolo: la Ligue 1 studia la rivoluzione e pensa ai playoff per aumentare lo spettacolo.

A cura di Ada Cotugno

In Francia le stanno studiando proprio tutte per rendere più imprevedibile un campionato che negli ultimi anni ha avuto un esito quasi scontato. Dal 2013 il dominio del PSG è evidente ed è stato intervallato solo da qualche sporadico successo di Monaco e Lille, le uniche due squadre che sono state in grado di interrompere il monologo parigino. C'è bisogno di una scossa per rendere più appetibile il campionato non solo per gli appassionati, ma anche per i diritti televisivi che quest'anno in Ligue 1 sono stati un vero e proprio caso. Che fare? L'ultima idea che è venuta in mente è quella di introdurre un mini torneo fra le prime quattro qualificate che si giocherebbero il titolo.

Sarebbe una rivoluzione storica in uno dei maggiori campionati europei dove a vincere è sempre la squadra che si piazza al primo posto. Ma finire in cima alla classifica potrebbe non bastare per portare a casa il titolo di campione di Francia perché secondo L'Equipe sta prendendo forma questa sorta di playoff che dovrebbe aumentare lo spettacolo e dare qualche possibilità in più anche alle rivali del PSG.

La rivoluzione del campionato francese

Nelle prossime stagioni potrebbe debuttare un format inedito per assegnare il titolo nel campionato francese, aggiungendo qualche partita in più per aumentare l'imprevedibilità. Il PSG ha vinto 11 volte negli ultimi 13 anni, una tendenza che i vertici della federazione vogliono invertire per dare spazio e possibilità anche alle altre squadre e trasformare la Ligue 1 in un campionato spettacolare e combattuto. Per questo dal prossimo anno potrebbero esserci i playoff per la lotta al campionato: le prime quattro classificate della regoular season accederebbero a questo mini torneo formato da due semifinali e una finale dalla quale uscirebbe la nuova squadra campione di Francia. Il sistema non è nuovo, dato che è stato implementato già nel campionato femminile che ha portato avanti la sua sperimentazione in questa stagione.