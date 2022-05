Il calvario di Leo Messi dopo il Covid: “Ho ancora danni ai polmoni, non riuscivo più a correre” Il calciatore del Psg,che con l’Argentina sfiderà l’Italia nella Finalissima, in una lunga intervista ha parlato delle enormi difficoltà che ha avuto dopo essere guarito dal Covid.

A cura di Alessio Morra

Leo Messi è reduce dalla peggior stagione della sua carriera. Non è stato un'annata semplice quella vissuta con il Paris Saint Germain per l'argentino, che ha chiuso bene almeno il campionato e ora si appresta a guidare l'Argentina nella ‘Finalissima' contro l'Italia. Alla vigilia dell'incontro il campione sudamericano ha rilasciato un'intervista a TyC Sports in cui ha parlato anche della Nazionale azzurra fuori dai Mondiali ma soprattutto ha svelato di aver avuto grossi problemi a causa del Covid. La sua guarigione è stata molto lenta: "Mi ha lasciato tanti effetti collaterali, in particolare nei miei polmoni. Sono tornato a disposizione ma ho passato un mese e mezzo senza nemmeno essere in grado di correre perché i miei polmoni erano colpiti".

Leo Messi la scorsa estate è passato dal Barcellona al PSG, un trasferimento che aveva fatto molto discutere. Una stagione onestamente deludente, ha giocato poco all'inizio, ha fatto fatica ad integrarsi in una squadra ricca di campioni, ma anche di problematiche. Poi l'argentino è risultato positivo al Covid e dopo averlo superato è tornato a disposizione, lo ha fatto presto ma non è riuscito ad allenarsi e spiegato il perché: "La verità è che il Covid mi ha colpito molto duramente. I sintomi che ho avuto sono molto simili a quelli della maggioranza delle persone che li hanno avuto. Molta tosse, mal di gola, febbre. Ma il calvario per me è iniziato dopo. Il Covid mi ha lasciato degli strascichi importanti: mi ha danneggiato i polmoni. Non ho potuto allenarmi, sono tornato, ho provato ad allenarmi, ma non riuscivo a correre".

Messi ha raccontato delle sue difficoltà dovute al Covid. Problemi che lo hanno portato ad accelerare, e quel cambio di passo ha provocato un infortunio. Quando è tornato in campo è arrivata l'eliminazione in Champions con il Real Madrid: "Per un mese e mezzo non ho potuto correre. Non ho avuto paura, ma le notizie le ascoltiamo. Ho iniziato prima di quanto avrei dovuto ed è stata una scelta sbagliata. Per provare a bruciare i tempi ho finito per farmi male, ma non ce la facevo più a restare a casa senza giocare a calcio. Poi, tornato sul campo, abbiamo perso con il Real Madrid e quella sconfitta ci ha ucciso".