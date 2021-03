La vita da inferno di Faouzi Ghoulam. L'ultimo infortunio capitato al difensore del Napoli provoca una stretta al cuore: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, operazione e stagione finita. S'è fatto male contro il Bologna nel tentativo di dare tutto se stesso in azione di ripiegamento. E quando ha sentito l'articolazione cigolare ha capito che non se la sarebbe cavata con una ‘semplice' distorsione.

Tac… conosce bene quel rumore sordo, che ti lascia una sensazione di dolore pulsante. Lo avvertì già nel 2017 in occasione della partita di Champions League contro il Manchester City: abbandonò il campo a capo chino, aveva la faccia di uno che ha capito e un principio di tristezza in fondo all'anima. Allora la lesione fu al ginocchio destro, provò a recuperare facendo un miracolo ma in allenamento si fratturò la rotula dello stesso ginocchio. A luglio del 2018 prese la decisione migliore per sé: finire sotto i ferri per ridurre la lesione, affrontando un lungo periodo di riabilitazione. Tornò in campo ma fu dura: tanta inattività aveva compromesso il tono muscolare e scontò i problemi restando fuori da ottobre 2019 a febbraio 2020.

Mariani disse che non aveva mai visto una cosa così e di farlo correre, io gli dissi che era troppo poco tempo – le parole dell'ex medico del Napoli, Alfonso De Nicola, a Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" -. Poi subì una frattura della rotula, non so a cosa fu dovuta ma ha giocato un campionato intero con Ancelotti e pensavo che forse era il caso di fermarlo, cosa che poi non fu fatta.

Ghoulam non è stato mai più lo stesso. Sarri confidò che senza di lui aveva perso uno schema e non solo un calciatore. E sulla corsia mancina il Napoli non è mai riuscito a trovare un calciatore che fosse in grado di raccoglierne il testimone usufruendo di Mario Rui oppure riciclando in quel ruolo Hysaj. Con Gattuso s'è visto a sprazzi, ha superato anche il Covid e sembrava (finalmente) pronto pere aiutare la squadra nel duello per la zona Champions ma ancora una volta è costretto a star fuori sul più bello.