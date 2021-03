Il calvario infinito di Faouzi Ghoulam. Il calciatore del Napoli si è fatto di male di nuovo e la malasorte che accompagna il classe 1991 sembra ormai una costante in questa fase della sua carriera. Il terzino algerino è uscito a metà del primo tempo della gara contro il Bologna e secondo quanto riportato dalla società azzurra nel post-partita dello stadio Maradona il numero 31 aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami di oggi a Villa Stuart a Roma, invece, hanno dato tutt'altro responso: si tratta di rottura del legamento crociato sinistro. Possibile operazione già in giornata per il calciatore del Napoli.

L'esterno algerino ha chiesto il cambio poco dopo il 20′ del primo tempo a causa di un problema alla gamba sinistra ed è stato sostituito da Elseid Hysaj ma nessuno sospettava un nuovo infortunio di questa entità. Subito ci si è sincerati che non si trattasse dello stesso ginocchio al quale si era infortunato in precedenza il calciatore azzurro ma la sostanza non cambia. Per l'algerino stagione finita nuovamente con ampio anticipo e tempi di recupero molto lunghi.

La sfortuna si è abbattuta su Faouzi Ghoulam dalla stagione 2017/2018, quando per la rottura del crociato del ginocchio e la frattura della rotula dello stesso saltò ben 31 partite. Negli anni successivi non c'è stata mai tregua per il laterale del club campano e dopo la nuova operazione al ginocchio nell'annata 2018/2019, che lo ha costretto a star fermo metà torneo; lo scorso anno ha combattuto quasi sempre con problemi muscolare. In queste ultime settimane sembrava aver ritrovato un po' di quello smalto e quella qualità che lo avevano fatto diventare uno dei terzino più ammirati d'Europa ma ecco un nuovo tremendo stop. Per rivederlo in campo dovremo aspettare la prossima stagione.