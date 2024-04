Morandi va in ospedale da Lewis Ferguson dopo l’operazione al ginocchio: “Forza Capitano”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Gianni Morandi è andato in ospedale per portare il suo affetto e il suo sostegno a Lewis Ferguson dopo l'operazione al ginocchio. L'icona della musica italiana ha immortalato il momento con un post sui suoi profili social con il calciatore del Bologna: "Sono andato a trovare Lewis Ferguson, calciatore della Nazionale Scozzese e Capitano del Bologna.

Ha 24 anni, e’ stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei mesi. Malgrado questo, non ha perso il sorriso…Forza Capitano!".

Il calciatore scozzese si è operato nella mattinata del 18 aprile dopo la rottura del legamento crociato e la situazione è sotto controllo: Morandi è un grande tifoso del club emiliano e ha deciso di andare di persona a sostenere uno dei calciatori più importanti della squadra felsinea in questa stagione.

Il comunicato ufficiale del Bologna sulle condizioni di Lewis Ferguson: "In seguito all’infortunio subìto in occasione della partita Bologna-Monza di sabato scorso, Lewis Ferguson è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento è stato effettuato dal professor Stefano Zaffagnini, Direttore del Reparto di traumatologia dello sport degli Istituti Ortopedici Rizzoli, ed è perfettamente riuscito. Il giocatore osserverà un periodo di convalescenza e successivamente inizierà il protocollo riabilitativo".

Nel corso dell'ultimo match di campionato giocato contro il Monza, Lewis Ferguson aveva accusato un problema al ginocchio destro in seguito a un contrasto con Birindelli e gli esami successivi avevano confermato una lesione del legamento crociato. Un infortunio che costringerà il calciatore classe 1999 a uno stop di diversi mesi e a dover rinunciare agli Europei 2024 con la Scozia.