Norris risponde male a Hamilton dopo il GP Ungheria, Lewis è incredulo: "Dove eri tu 7 anni fa?" In coda al GP di Ungheria dominato dalla McLaren con la vittoria di Piastri e il secondo posto di Norris, una nota polemica tra il pilota britannico di origine belga con Lewis Hamilton, dopo una semplice considerazione del 7 volte campione del mondo: "Volevo solo complimentarmi…"

A cura di Alessio Pediglieri

Il GP d'Ungheria ha lasciato una lunga coda di discussioni e polemiche. La vittoria, la prima nel circuito di Formula 1, di Piastri ha fatto esultare la McLaren che festeggia una doppietta importante anche grazie al secondo posto di Norris che sul finale si è adeguato alle direttive di scuderia permettendo al compagno di superarlo. Eppure, anche per il pilota inglese di cittadinanza belga la tensione ha giocato un brutto scherzo quando, poco prima della premiazione, ha avuto un confronto dialettico con Lewis Hamilton, in cui ha risposto a tono – e fuori luogo – a una semplice considerazione, facendo innervosire il britannico: "Mi stavo solo complimentando…".

Il battibecco tra Hamilton e Norris

Forse il fastidio di non aver potuto imporsi al GP d'Ungheria non è andato del tutto giù a Lando Norris che stava dominando in prima posizione a una manciata di giri dal termine quando dalla propria scuderia è arrivato il diktat di far passare Piastri. Ordine eseguito correttamente ma che comunque ha lasciato il segno, a tal punto che di fronte ad una banale considerazione di Hamilton, Norris ha risposto male, innescando un battibecco.

"Ragazzi, siete stati veloci" ha esordito il campione della Mercedes ricevendo per risposta una stilettata inaspettata: "Anche tu avevi una macchina veloce 7 anni fa…", le parole di Norris che hanno istigato Hamilton alla contro-risposta: "7 anni fa? Sicuro. E tu, dov'eri? Eri qui 7 anni fa?". "Avevi una macchina veloce, ora tocca a noi" ha continuato Norris con Hamilton che ha chiuso la discussione spiegando il proprio punto di vista: "Non mi stavo lamentando, mi stavo complimentando con la tua macchina."

Dov'era Lando Norris nel 2017, 7 anni fa

Lando Norris, classe 1999, il 3 settembre 2018 è stato ufficializzato dalla McLaren come pilota titolare per la stagione 2019, in sostituzione di Stoffel Vandoorne e al fianco di Carlos Sainz. Nel suo debutto assoluto, al Gran Premio d'Australia si qualificò ottavo per poi classificarsi dodicesimo in gara. Da allora, Norris ha corso sempre per il Team britannico conquistando una vittoria, due pole e un totale di 19 podi.

Ma nel 2017, ovvero 7 anni fa rispetto alla discussione con Hamilton, Norris cosa faceva? Non correva in Formula 1 bensì si cimentava, a 20 anni, nel suo primo anno in Formula 2, prima di diventare collaudatore McLaren in F1. E Hamilton? Nel 2017 vinceva il suo quarto titolo mondiale (degli attuali 7) al volante della Mercedes.

