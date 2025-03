video suggerito

Hamilton: "In tanti hanno parlato a vanvera", Lewis dopo la Sprint risponde a chi lo ha criticato Le critiche dopo la gara di Melbourne sono fioccate, Hamilton ha annotato tutto e dopo il successo nella Sprint Race della Cina ha mandato un messaggio forte e chiaro: "Persone senza esperienza hanno blaterato a vanvera".

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton non aveva mai vinto una Sprint Race, la Ferrari nemmeno. In un solo colpo due tabù sono stati abbattuti. A Shanghai il pilota inglese ha dimostrato di essere sempre un grande campione. Non aveva bisogno di farlo, ma qualche critica di troppo l'ha sentita, l'ha letta, e a caldo parlando con Jacques Villeneuve ha rifilato una bordata a chi lo aveva attaccato dopo il Gp d'Australia.

Hamilton durissimo con chi lo ha criticato

D'incanto è tornato tutto perfetto. Lewis Hamilton si è preso la pole della Sprint venerdì e poi ha vinto in modo autoritario la mini-gara di Shanghai. Ha vinto alla sua maniera. Perfetto è la parola giusta per definire il sette volte campione del mondo, che non bada certo alla classifica e non tira somme definitive, ma che con questo risultato può togliersi il famoso sassolino dalla scarpa.

"Persone che non hanno esperienza hanno blaterato"

Subito dopo l'Australia i criticoni, quelli che lo hanno messo nel mirino da tempo (o forse da un decennio abbondante) al suo nome hanno abbinato le parole ‘pensione' e ‘bollito'. Lewis se l'è legata al dito e in TV ha mandato un messaggio bello chiaro: "Oggi mi sono svegliato sentendomi alla grande. Il tempo è bellissimo qui a Shanghai. La prima gara è stata difficile, ho sentito che tanta gente abbia sottovalutato quanto è difficile arrivare in un altro team, adattarsi, ambientarsi, comprendersi a vicenda anche nelle comunicazioni. La quantità di critiche di persone che hanno blaterato a vanvera è stata incredibile. Persone che non hanno esperienza".

"Questa è una maratona, non facciamoci prendere dall'entusiasmo"

Punto e capo. La linea è stata tirata da Hamilton, che ha poi definito la sua gara, decisa da un'eccellente gestione delle gomme. Infine ha ribadito che il Mondiale di Formula 1 è una maratona. A buon intenditore poche parole: "Qui mi sono sentito molto a mio agio. Abbiamo fatto un grande lavoro per ottimizzare la vettura. Sono partito bene. Non è facile gestire le gomme, ma questo vale per tutti. Io non sento la pressione e so che questo è il primo anno. So che i tifosi e il team vogliono vincere. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, dobbiamo spingere ed essere diligenti e mantenere la calma. Non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo e abbiamo le Qualifiche. Questa è una maratona".