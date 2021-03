Sembrava tornato a giocare su alti livelli, ma purtroppo Faouzi Ghoulam è costretto nuovamente a fermarsi a causa di un infortunio. Una ventina di minuti appena è durato il suo Napoli-Bologna. L'algerino mentre stava ripiegando in fase difensiva ha sentito tirare alla gamba ed ha dovuto lasciare il campo. E ora sarà costretto a fermarsi ai box. Si sospetta uno stiramento, che lo terrebbe fuori per un paio di settimane. Ma si spera che il difensore si sia fermato in tempo.

L'infortunio di Ghoulam

Ghoulam dopo essersi negativizzato (ha avuto anche lui il Covid) è tornato pimpante, come non lo si vedeva da tempo. E con l'algerino in campo anche capitan Insigne ne beneficia. Ma purtroppo il terzino sinistro ha dovuto ammainare bandiera nemmeno a metà del primo tempo quando ripiegando in fase difensiva ha sentito ‘pizzicare' dietro la coscia e si è subito messo fuori dal campo. Pochi secondi dopo, quando l'azione è terminata Ghoulam è stato accompagnato dal medico e dal massaggiatore negli spogliatoi. In campo al suo posto Hysaj e non Mario Rui, che è rimasto fuori anche mercoledì scorso contro il Sassuolo.

Quante partite può saltare Ghoulam

E adesso resta da capire l'entità dell'infortunio del difensore di Gattuso. Si parla di un possibile stiramento, che produrrebbe almeno un paio di settimane di stop. Non sono poche, soprattutto perché tra il 14 e il 21 marzo il Napoli se la vedrà con la Roma, la Juventus (nel famoso recupero della partita non giocata lo scorso 4 ottobre) e il Milan. Un trittico di partite, tutte da disputare fuori casa, che potrebbero definire il destino del Napoli, che prova, seppur con tanta fatica, a inseguire ancora il quarto posto, il grande obiettivo stagionale.