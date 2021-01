Il Parma vuole cambiare rotta e puntare alla salvezza. Dopo aver richiamato in panchina Roberto D'Aversa, esonerando Fabio Liverani prima della fine del girone d'andata, adesso il club gialloblù è scatenato sul mercato ed è alla ricerca di uomini che possano contribuire alla lotta per non retrocedere in maniera determinante. La formazione ducale è al penultimo posto della classifica e la dirigenza sta cercando di portare a Collecchio giocatori che possano avere un impatto immediato all'interno dello spogliatoio e nelle dinamiche tecniche dei gialloblù.

Il primo obiettivo del Parma è un difensore centrale e dopo le voci su Medhi Benatia, che l'Al-Duhail non vuole liberare per la prossima avventura del club qatariota del Mondiale per Club; ecco che nuovi rumors portano al nome di Federico Fazio. Il difensore argentino non ha trovato spazio nella Roma ed è un profilo che piace a D'Aversa: in alternativa si pensa a Mateo Musacchio del Milan, che sta giocando pochissimo ed è stato superato nelle gerarchie anche da Kalulu.

Oltre a questi due nomi c'è anche quello di Jean-Clair Todibo, difensore centrale classe '99 del Barcellona che al momento in prestito al Benfica: sul calciatore c'è l'interesse da parte di Saint-Etienne e Nizza ma il Parma avrebbe la volontà del calciatore. Al momento appare difficile ma nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.

Oltre al reparto difensivo, i gialloblù stanno pensando di rinforzare anche l'attacco e vorrebbero riportare in Serie A il calciatore argentino con cittadinanza italiana Franco Vazquez: l'ex attaccante Palermo che ora al Siviglia non sta trovando molto spazio. Il nome del trequartista era stato accostato alla Lazio nella scorsa sessione ed era già stato caldeggiato da Fabio Liverani prima dell'esonero. Intanto, nelle prossime ore, dovrebbe arrivare l'ufficialità di Andrea Conti, che lascia il Milan in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro e firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con il club gialloblù.