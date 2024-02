Il calciatore più ricco al mondo trasportato in ospedale dopo un grave infortunio: “Sono devastato” Faiq Bolkiah è il giocatore più ricco al mondo. Figlio di Jefri Bolkiah, principe del Brunei e fratello del sultano, Hassanal Bolkiah, che ha un patrimonio di svariati miliardi di euro, è stato vittima di un gravissimo infortunio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il giocatore più ricco del mondo ha subito un grave infortunio. Faiq Bolkiah ha avuto questo brutto stop dopo uno scontro di gioco nel corso di una partita di Premier League tailandese. Si tratta del figlio di Jefri Bolkiah, principe del Brunei – piccolo stato situato nell'isola del Borneo, nel sud-est asiatico – e fratello del sultano, Hassanal Bolkiah, che ha un patrimonio immenso di svariati miliardi di euro, poco più di 18 per la precisione. Il suo nome è da anni noto nel mondo del calcio per via delle sue enormi disponibilità economiche familiari. Una condizione che di fatto l'ha reso più ricco di Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé messi insieme.

Bolkiah oggi gioca in Tailandia.

La sua storia ha dell'incredibile dato che è cresciuto calcisticamente in Inghilterra tra Southampton, Arsenal, Chelsea e Stoke City approdando poi nel 2016 al Leicester, in cui ha firmato il suo primo contratto da professionista. Esperienze in cui non ha mai trovato spazio finendo oggi al club tailandese Ratchaburi. A 25 anni ha adesso subito il suo primo grave infortunio: la gamba destra del giocatore miliardario è rimasta intrappolata sotto quella del suo avversario e si è piegata. Immediata la corsa in ospedale. Sul suo account social il giocatore ha espresso tutto il suo rammarico: "Grazie per tutti i vostri messaggi gentili. Sono devastato dalla notizia che ho ricevuto qualche giorno fa. ma rimarrò positivo e lavorerò sodo per tornare più forte".

Bolkiah è un attaccante ma in Europa non è mai riuscito a sfondare completamente. Il giocatore è diventato famoso chiaramente più per le fortune della sua famiglia che per le qualità tecniche e tattiche viste sul rettangolo verde. Le presenze accumulate in Inghilterra di fatto sono state pochissime motivo per cui oggi milita in Tailandia in cerca di continuità. Il suo nome però ha sempre destato curiosità tant'è che in tanti accorrono allo stadio per assistere alle sue partite. Anche solo per vederlo giocare da vicino.

In campo durante gli allenamenti del Maritmo.

La sua storia familiare è sicuramente più interessante di quella sportiva. Basti pensare che suo padre festeggiò il 50° compleanno sborsando 17 milioni di dollari per far esibire Michael Jackson. Addirittura a Whitney Houston diede tra le mani un assegno in bianco chiedendole di scrivere la cifra che riteneva più giusta per sé (7 milioni di dollari) sempre per un'esibizione. Il momento più alto invece della carriera di Bolkiah è stato quando firmò col Maritimo, club che ha sede a Funchal nel feudo di Cristiano Ronaldo. Ma per sua sfortuna la storia non è stata la stessa di CR7.