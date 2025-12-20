Il calciatore di 10 anni diventa virale: “Il Barcellona mi ha fatto fuori, Yamal si crede Messi”

Il video di un giovanissimo calciatore di 10 anni, Nico Garrido, è diventato virale in Spagna: il ragazzino attacca il Barcellona che lo ha “fatto fuori” e Yamal che “si crede Messi”.

Nico Garrido è diventato in soli tre minuti uno dei bambini più famosi di tutta la Spagna: merito dell'intervista – sorprendente a dire poco – rilasciata dal calciatore di 10 anni al popolare canale ‘El Chiringuito', a margine di un torneo internazionale di calcio giovanile. I social iberici si sono scatenati, usando l'abusatissimo termine ‘aura' a proposito del ragazzino, che in effetti colpisce molto per personalità e capacità di esprimere concetti forti nei confronti del Barcellona, colpevole ai suoi occhi di avergli dato il benservito senza tanti complimenti. Nel mirino di Nico finisce anche Lamine Yamal, uno che "si crede Messi" (sottinteso: senza esserlo neanche lontanamente).

La ‘Tic Tac Cup' è un torneo internazionale per la categoria "alevines" (ovvero i bambini di 10 e 11 anni), organizzato in collaborazione con ‘El Chiringuito TV', che lo trasmette in diretta su più di una piattaforma social. Vi partecipano le migliori ‘academy' nazionali e internazionali, tra cui Barça, Real Madrid, Espanyol, Sant Andreu, e squadre straniere. La fase finale si svolge dal 19 al 21 dicembre 2025 allo Stadio Municipal de Cornellà, sede dell'Espanyol a Barcellona.

Il video di Nico Garrido, calciatore di 10 anni: "Il Barcellona me lo dovrà spiegare quando divento grande"

A margine del torneo, più che un'azione o un gol di qualche giovanissimo fenomeno, nelle ultime ore è diventata virale l'intervista di Nico Garrido, un bambino di 10 anni che gioca per l'Unió Esportiva Sant Andreu (un club catalano di Barcellona). La chiacchierata avviene sul campo appena dopo una partita in cui il Sant Andreu ha pareggiato contro l'Espanyol negli ultimi minuti. Nico appare sicuro e molto padrone del linguaggio per la sua età, ma a colpire è soprattutto la personalità spiccata del ragazzino.

Nico conferma di essere un tifoso del Barcellona e esprime rancore verso il club blaugrana, perché prima lo ha preso a La Masia a 7 anni, ma poi lo ha messo alla porta non credendo in lui: "Mi hanno lasciato fuori… me lo devono spiegare quando sarò più grande". Il suo idolo è Carles Puyol, l'ex capitano del Barça, che ammira per la sua leadership. Meno positivo il giudizio su Yamal, la stellina della squadra blaugrana: "Ha 18 anni e si crede Messi". Al che l'inviato cerca di ammorbidire il concetto: "Non siamo così duri, è molto bravo…".

Il video è stato inondato di commenti che sperano di vedere in futuro il ragazzo – diventato calciatore affermato – sfidare in campo il suo vecchio Barcellona per fargliela pagare…