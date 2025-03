video suggerito

Il Cagliari si presenta in spiaggia per allenarsi: la particolare seduta di lavoro voluta da Nicola Il particolare allenamento del Cagliari. La squadra di Nicola si è presentata sulla spiaggia del Poetto in Sardegna per svolgere l’intera seduta di lavoro sulla sabbia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Sulle note di Vinicio Capossela in "Che Coss'E' L'Amor", brano che ha reso celebre il film ‘Tre uomini e una gamba" di Aldo, Giovanni e Giocano, il Cagliari chiude la sua settimana d'allenamenti. Sui social del club la melodia e le parole della canzone che accompagnò il famoso "Italia-Marocco" giocato in spiaggia dai tre personaggi del film è stato in parte riprodotto simpaticamente anche dai ragazzi di Davide Nicola. L'allenatore dei sardi ha voluto fortemente questa seduta che si è tenuta interamente sulla sabbia. Sulla spiaggia del Poetto i rossoblù si sono allenati e anche divertiti.

Dopo l'amichevole giocata a Macomer e vinta 9-0 contro la Macomerese, il Cagliari ha scelto una location speciale per l'ultimo allenamento della settimana. A fare da colonna sonora anche il mormorio delle onde del mare, sullo sfondo la maestosità della Sella del Diavolo. Lavoro di attivazione, per poi passare a delle esercitazioni atletiche mirate allo sviluppo della forza esplosiva e al potenziamento: continue navette, scatti e cambi di direzione. L’ultima parte della seduta ha visto i calciatori impegnati in un torneo a più squadre che ha anche divertito il pubblico presente.

I sardi hanno svolto una serie di partitelle giocate 5 contro 5 ad alta intensità su un campo ridotto tra fatica, gol e sorrisi davanti ai tifosi. Pochi i curiosi presenti prima del passaparola sui social che ha portato inevitabilmente sempre più gente al Poetto, con chiusura dedicata alla ricerca di autografi e selfie. Per il Cagliari ora un po' di meritato riposo fino alla ripresa di martedì, per iniziare la settimana che porterà alla sfida della Domus col Monza. Una sfida fondamentale per la salvezza contro l'ultima della classe quasi a un passo dalla retrocessione.

Leonardo Pavoletti tra i più attivi in spiaggia

Tra i più attivi nel campo sabbioso allestito per l'allenamento sicuramente Leonardo Pavoletti. L'attaccante, leader assoluto della tifoseria del Cagliari ed eroe di quella notte folle di Bari che sancì la promozione dei sardi in massima seria allo scadere, si è lasciato andare a giocate e gesti atletici di livello sulla sabbia che hanno portato a inevitabili risate. Un modo come un altro per lavorare duramente ma anche divertirsi. Un modo per arrivare con lo spirito giusto alla sfida contro i brianzoli che potrebbe dire tutto in questa stagione.