Il buffo siparietto in tv sul taglio di capelli di Phil Foden: quanto spende dal parrucchiere Il calciatore è stato tra i protagonisti della vittoria in Champions del Manchester City contro il Copenaghen. Da studio scherzano sulla sua acconciatura e lui sta al gioco: "Chi è il tuo parrucchiere?"

Phil Foden è stato uno dei migliori protagonisti della vittoria del Manchester City a Copenaghen. Sua la rete dell'1-3 realizzata quasi sul gong, quella che molto probabilmente ha messo la parola fine sul discorso qualificazione. Al ritorno basterà non fare sciocchezze per accomodarsi nei quarti di finale di Champions senza particolari patemi.

Il calciatore, 23enne, si presenta in tv soddisfatto e sta allo scherzo quando dallo studio della trasmissione CBS Golazo distolgono l'attenzione dalla prestazione e si focalizzano su un dettaglio della sua persona. Gli strappano un sorriso, lo lasciano (quasi) senza parole ma lui se la cava nel migliore dei modi replicando con altrettanta ironia alle battute di Micah Richards, ex calciatore (ha indossato anche la maglia della Fiorentina) e oggi opinionista televisivo.

Oggetto della discussione è il suo taglio di capelli e quanto paga per quell'acconciatura che ha nulla di speciale. Per un attimo passano in secondo piano le 15 reti e i 10 assist che ne hanno scandito il rendimento finora e fanno di lui una delle possibili colonne della nazionale inglese in occasione dei prossimi Campionati Europei.

"Senti Phil, prima che tu vada… volevo chiederti una cosa – dice Richards -. Vedo che hai tagliato i capelli da poco, mi dici chi è il tuo parrucchiere?". Foden ha accettato il gioco del botta e risposta: "E tu mi dici quanto paghi? Ho sentito che spendi un bel po' di soldi per averli così".

Il buffo siparieto ha coinvolto anche la conduttrice, Kate Abdo, Jamie Carragher e Thierry Henry. "Io pago 700 euro a settimana – ha rivelato Richards -, in media ci vado tre volte ma solo quando so che devo andare in trasmissione". Foden ride e lascia tutti di stucco quando rivela qual è la cifra che invece lui paga, notevolmente inferiore rispetto a quella del commentatore. "Circa 20 euro… lo giuro. Vado dallo stesso parrucchiere da quando avevo 8 anni".

Richards lo incalza. Allarga le braccia e resta sul tono scherzoso: "Ogni volta che vado a farmi dare una rinfrescata spendo almeno 200 euro. L'ho fatto anche oggi". Kate Abdo non crede alle sue orecchie, fa due calcoli rapidi e sgrana gli occhi quantificando il ‘tesoretto' che mette da parte il collega per le sue acconciature. "Tre tagli a settimana… equivalgono a circa 36 mila euro all'anno. Tu spendi tanto?". Sipario, tutti a casa fino alla prossima sfumatura.