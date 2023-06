Il brutale messaggio di Aguero a Messi sulla sua nuova squadra: uno screenshot desolante Sergio Aguero ha svelato il messaggio che ha mandato al suo grande amico Leo Messi dopo l’ufficialità del suo trasferimento all’Inter Miami: un’immagine tanto eloquente quanto desolante.

A cura di Paolo Fiorenza

Ieri Sergio Aguero era a Istanbul per fare il tifo per i suoi vecchi compagni del Manchester City nella finale di Champions League contro l'Inter ed anche lui ha partecipato alla fine alla grande festa degli Sky Blues. Ma nelle ultime ore il Kun ha dedicato un pensiero anche ad un altro suo carissimo amico, Leo Messi, cui ha mandato un messaggio alquanto brutale per ricordargli il livello molto basso della sua nuova squadra, l'Inter Miami, invitandolo a darsi da fare per farla risalire in classifica e approdare ai playoff, da ultima quale è.

In effetti non ci vuole un grande analista per capire che a quasi 36 anni (li compirà il 24 giugno) Messi non ha certamente accettato di trasferirsi negli Stati Uniti per l'appetibilità del progetto sportivo. L'Inter Miami di David Beckham non ha brillato per i suoi successi – per usare un eufemismo – da quando ha iniziato a competere nella Major League Soccer nel 2020. Ed anche in questa stagione la squadra della Florida, che ha nell'ex attaccante del Torino Josef Martinez il suo uomo di punta, sta remando nei bassifondi della Eastern Conference, anzi è proprio ultima: stanotte ha perso 3-1 in casa di New England.

La desolante classifica, per l’Inter Miami, della Eastern Conference della Major League Soccer: la squadra è ultima

Il caos tecnico è acuito dal fatto che il club al momento è senza allenatore, dopo l'esonero di Phil Neville avvenuto prima che fosse annunciato l'arrivo del sette volte Pallone d'Oro. Una situazione che Aguero ha voluto ribadire bene al suo grande amico Leo, mandandogli un messaggio eloquente: "Ieri ho parlato con Messi – ha detto a ESPN Argentina – gli ho inviato un messaggio con uno screenshot della classifica della Eastern Conference e gli ho detto: La tua squadra è dietro! Devi salire fino all'ottava-nona posizione! Leo è scoppiato a ridere. Ha detto: Dobbiamo fare i playoff!".

Il campionato è lungo e certamente con l'approdo di Messi (e magari dei vari Busquets, Jordi Alba e compagnia dopo di lui) le cose miglioreranno, fatto sta che la Pulce deve portare l'Inter Miami quanto meno al nono posto – l'ultimo valido per entrare nei playoff – dall'attuale quindicesimo, recuperando ben 7 punti di distacco. E come insegna il Toronto di Insigne e Bernardeschi, non è così facile come potrebbe sembrare…