Inter Miami da scarsa a squadra stellare: con Messi possono arrivare due juventini e altri amici top L’Inter Miami attualmente è ultima in Major League Soccer: una squadra davvero scarsa, che ha appena esonerato l’allenatore. Ma l’arrivo di Leo Messi sarà solo il primo tassello di una rivoluzione che potrebbe trasformarla in una formazione stellare. Nella lista degli acquisti ci sono anche due giocatori della Juventus.

A cura di Paolo Fiorenza

Niente Barcellona, dunque, per Leo Messi, né le vagonate di soldi arabi che andavano oltre il concetto di offerta irrinunciabile (si parlava di mezzo miliardo all'anno). A quasi 36 anni, li compirà tra due settimane, il fuoriclasse argentino andrà a spendere gli ultimi anni di carriera negli Stati Uniti, nella Major League Soccer, avendo accettato la corte di David Beckham e della sua Inter Miami.

Una formazione che si può definire scarsa, anzi scarsissima, alla luce della sua attuale situazione: dopo 16 giornate di campionato, è ultima nella Eastern Conference con appena 15 punti, avendo perso ben 11 partite. La rosa del resto è quello che è, a parte l'attaccante venezuelano ex Torino Josef Martinez, unico nome di un certo spessore. Le grandi difficoltà di questo inizio di stagione hanno portato qualche giorno fa all'esonero del tecnico Phil Neville, che ancora deve essere sostituito (ad ora in panchina c'è ad interim l'allenatore delle giovanili Javier Morales).

Messi troverà dunque a Miami un nuovo allenatore (si parla del connazionale Tata Martino, con cui ha già condiviso una stagione a Barcellona una decina di anni fa ed è anche lui rosarino Doc con annessa passione per il Newell's Old Boys), ma la rivoluzione della franchigia della Florida non finirà qua: nelle ultime ore infatti si sono fatte sempre più forti le voci di una ‘reunion' con vecchi compagni di squadra ma soprattutto amici stretti di Leo.

Secondo il giornalista di TyC Sports Gaston Edul, molto vicino a Messi, l'Inter Miami avvierà trattative per Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suarez, i primi due appena svincolatisi dal Barcellona mentre l'uruguaiano – coetaneo della Pulce – sta facendo sfracelli al Gremio.

Ma la poderosa campagna di rafforzamento, che potrebbe trasformare rapidamente la squadra in una formazione stellare, non finirà qui: l'intenzione della dirigenza è mettere Messi nelle migliori condizioni possibili per fare la differenza, circondandolo di un cast di supporto sia tecnicamente valido che umanamente a lui vicino. Ecco dunque spuntare altri due ex compagni del sette volte Pallone d'Oro, stavolta della nazionale argentina campione del mondo ma anche del PSG: i due juventini Angel Di Maria e Leandro Paredes, entrambi al termine della loro avventura – breve e non esaltante – a Torino.

Insomma, in pochissimo tempo l'Inter Miami potrebbe diventare la favorita numero uno al titolo, da squadra materasso quale attualmente è.